Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos

Catalunya plantea una nueva orden de calendario escolar a tres cursos vista para dar estabilidad a las escuelas y facilitar la planificación más a medio y largo plazo, una de las demandas históricas de la comunidad educativa. La conselleria de Educació i Formació Professional ha presentado este martes a los sindicatos un borrador que afectaría a los cursos 26-27, 27-28 y 28-29 y que, entre otras cuestiones, deja la puerta abierta a que la secundaria en los institutos-escuela pueda seguir teniendo "un máximo de dos tardes no-lectivas".

El borrador puesto sobre la mesa por el Departament fija el día 8 de septiembre como primer día de curso para los próximos tres años (o el siguiente día laborable en el caso de que en algún municipio ese día sea festivo) tanto en el segundo ciclo de educación infantil (I-3, I-4 e I-5) como en educación primaria y secundaria obligatoria. El próximo curso, por tanto, tendrá 177 días lectivos, dentro de la horquilla de entre 175 y 178 días que establece la Ley de educación de Catalunya.

14 de septiembre para la FP

En la FP de grado medio y superior, cursos de especialización, itinerarios formativos específicos, programas de formación e inserción, y cursos de formación preparatorios, se propone el 14 de septiembre de 2026. También se fijan para los centros educativos cuatro días de fiesta de libre disposición, al margen de los festivos que marca el Departamento de Empresa y Trabajo, y los dos días de fiesta local.

La orden de calendario es la norma administrativa que fija cada curso escolar el calendario oficial de los centros educativos catalanes sostenidos con fondos públicos. Es una 'orden' (rango normativo inferior a un decreto) que concreta cómo se organiza el tiempo escolar de un curso concreto: cuándo empieza y acaba, qué días hay clase, qué días no, y cómo se distribuyen las vacaciones y los festivos. La orden no impone una jornada concreta (continua o partida), pero establece límites y criterios para la organización del horario y marca el marco legal dentro del cual los centros pueden decidir.

Victoria de los institutos-escuela

En ese sentido, el borrador establece para los institutos escuela -en pie de guerra porque según la última orden de calendario este sería el último curso en el que podrían impartir un horario distinto en primaria y en secundaria- dos aspectos relevantes en cuanto a la jornada continuada en secundaria. Por un lado, establece que el alumnado debe tener "como máximo dos tardes semanales sin actividades lectivas". Es decir, el orden establece la obligatoriedad de realizar tres tardes como mínimo, pero no cinco, como se desprendía de la última orden.

Además, el mismo borrador señala que, "en caso de que, por razones objetivas derivadas del contexto del centro [como falta de espacios] la programación requiera disponer de más de dos tardes semanales sin actividades lectivas, la dirección del centro debe solicitar autorización previa a la dirección de los servicios territoriales correspondientes, mediante una justificación motivada basada en las necesidades organizativas, pedagógicas o de servicio". Es decir, la dirección puede solicitar más de dos tardes semanales sin actividades lectivas si lo justifica por razones organizativas, pedagógicas o de servicio.