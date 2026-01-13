Un bar para salvar un pueblo de Castellón de 113 habitantes: se vuelve a alquilar por solo 50 € al mes

A un bar siempre se le presupone un servicio de hostelería y restauración a los vecinos, pero en los pueblos más pequeños, un bar es mucho más que un lugar donde tomar un café o compartir una cerveza. Es punto de encuentro, refugio contra la soledad y sitio donde se teje la vida cotidiana.

Perfectamente sabedor de esa función social insustituible, el Ayuntamiento de la Serratella, un pueblo de Castellón de 113 habitantes según los últimos datos del INE, ha vuelto a poner en marcha el proceso para encontrar gestor del bar municipal Els Perxes.

Ubicación del bar Els Perxes

Un reto que no es nuevo ni mucho menos para el consistorio y que hace unos años (la última vez en 2023) ya obligó a encadenar varias licitaciones en un corto periodo de tiempo para evitar el cierre de este servicio esencial.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación la concesión del establecimiento, que deberá funcionar no solo como bar, sino también como tienda de productos básicos, con el objetivo de garantizar servicios esenciales a la población y reforzar la lucha contra la despoblación en este municipio del interior de Castellón.

"El bar del pueblo no es solo un espacio de ocio, sino un servicio esencial para los vecinos y también para las personas que nos visitan, como los numerosos ciclistas que pasan por el municipio" Itziar Lafita — Alcaldesa de la Serratella

La alcaldesa, Itziar Lafita, subraya que “el bar del pueblo no es solo un espacio de ocio, sino un servicio esencial para los vecinos, y también para quienes nos visitan, como los numerosos ciclistas que pasan por el municipio”. En este sentido, destaca que “poner en valor este establecimiento permite que la gente vea el potencial real tanto del bar como del propio pueblo”.

Foto de la fachada exterior del bar Els Perxes, en la Serratella. / Mediterráneo

Función de ultramarinos

Así, uno de los elementos clave de la concesión es la obligación de prestar un servicio mínimo de tienda, pensado para cubrir las necesidades cotidianas de la población. “No hablamos de un supermercado, pero sí de disponer de productos esenciales que faciliten el día a día, especialmente a las personas mayores”, explica la alcaldesa.

Contrato de un año, con posibilidad a cuatro en total

La concesión tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por tres años más, y partirá de un precio de 50 euros, más IVA al mes, la misma cantidad por la que salió a licitación en ocasiones anteriores. Además, el Ayuntamiento asumirá hasta 400 euros mensuales en gastos de luz, con el objetivo de facilitar la viabilidad económica del servicio.

Foto de un 'show' de comedia en el interior del bar. / Bar Els Perxes

Hasta el 4 de febrero

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 4 de febrero a las 14.00 horas, y las propuestas deberán presentarse en el Ayuntamiento de la Serratella.

Desde el consistorio animan a las personas interesadas a participar en este proceso, que representa una oportunidad de emprendimiento rural y una herramienta clave para mantener servicios básicos, dinamizar la vida social del municipio y contribuir a fijar población.

La concesión se tramita mediante procedimiento abierto y se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a los criterios recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.