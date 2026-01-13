Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesPisos alquilerVuelta al coleZBE BarcelonaJulio IglesiasHackeo EndesaMbappéArbeloaSagrada FamiliaRecigarumMuñeca barbie autista
instagramlinkedin

Lucha contra la despoblación

Un bar para salvar un pueblo de Castellón de 113 habitantes: se vuelve a alquilar por solo 50 € al mes

Además de servicio de hostelería, el gestor deberá ofrecer también funciones de tienda en el negocio

Clientes tomando una consumición en la terraza del bar, en una foto de archivo.

Clientes tomando una consumición en la terraza del bar, en una foto de archivo. / Mediterráneo

David Donaire

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A un bar siempre se le presupone un servicio de hostelería y restauración a los vecinos, pero en los pueblos más pequeños, un bar es mucho más que un lugar donde tomar un café o compartir una cerveza. Es punto de encuentro, refugio contra la soledad y sitio donde se teje la vida cotidiana.

Perfectamente sabedor de esa función social insustituible, el Ayuntamiento de la Serratella, un pueblo de Castellón de 113 habitantes según los últimos datos del INE, ha vuelto a poner en marcha el proceso para encontrar gestor del bar municipal Els Perxes.

Ubicación del bar Els Perxes

Un reto que no es nuevo ni mucho menos para el consistorio y que hace unos años (la última vez en 2023) ya obligó a encadenar varias licitaciones en un corto periodo de tiempo para evitar el cierre de este servicio esencial.

El Ayuntamiento ha sacado a licitación la concesión del establecimiento, que deberá funcionar no solo como bar, sino también como tienda de productos básicos, con el objetivo de garantizar servicios esenciales a la población y reforzar la lucha contra la despoblación en este municipio del interior de Castellón.

"El bar del pueblo no es solo un espacio de ocio, sino un servicio esencial para los vecinos y también para las personas que nos visitan, como los numerosos ciclistas que pasan por el municipio"

Itziar Lafita

— Alcaldesa de la Serratella

La alcaldesa, Itziar Lafita, subraya que “el bar del pueblo no es solo un espacio de ocio, sino un servicio esencial para los vecinos, y también para quienes nos visitan, como los numerosos ciclistas que pasan por el municipio”. En este sentido, destaca que “poner en valor este establecimiento permite que la gente vea el potencial real tanto del bar como del propio pueblo”.

Foto de la fachada exterior del bar Els Perxes, en la Serratella.

Foto de la fachada exterior del bar Els Perxes, en la Serratella. / Mediterráneo

Función de ultramarinos

Así, uno de los elementos clave de la concesión es la obligación de prestar un servicio mínimo de tienda, pensado para cubrir las necesidades cotidianas de la población. “No hablamos de un supermercado, pero sí de disponer de productos esenciales que faciliten el día a día, especialmente a las personas mayores”, explica la alcaldesa.

Contrato de un año, con posibilidad a cuatro en total

La concesión tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por tres años más, y partirá de un precio de 50 euros, más IVA al mes, la misma cantidad por la que salió a licitación en ocasiones anteriores. Además, el Ayuntamiento asumirá hasta 400 euros mensuales en gastos de luz, con el objetivo de facilitar la viabilidad económica del servicio.

Foto de un 'show' de comedia en el interior del bar.

Foto de un 'show' de comedia en el interior del bar. / Bar Els Perxes

Hasta el 4 de febrero

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 4 de febrero a las 14.00 horas, y las propuestas deberán presentarse en el Ayuntamiento de la Serratella.

Desde el consistorio animan a las personas interesadas a participar en este proceso, que representa una oportunidad de emprendimiento rural y una herramienta clave para mantener servicios básicos, dinamizar la vida social del municipio y contribuir a fijar población.

La concesión se tramita mediante procedimiento abierto y se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a los criterios recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
  2. Condenada a 20 años por un crimen de 118 puñaladas en Sant Adrià: 'La asesina de mi hijo siguió mintiendo tras matarlo
  3. El 83% de profesores aseguran que el clima en las aulas es conflictivo: 'Solo aspiro a sobrevivir hasta la jubilación
  4. Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
  5. Tranquilidad antes de la tormenta: la predicción del tiempo en Catalunya, según el Meteocat
  6. La Guardia Civil destapa una red de clínicas estéticas que 'aumentan' los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal
  7. VÍDEO | Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje peligroso en Santander
  8. Dormir hasta tarde el fin de semana, un aliado contra la depresión en adolescentes

Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género

Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género

El jilguero europeo, elegido ‘Ave del año 2026’ por votación popular

El jilguero europeo, elegido ‘Ave del año 2026’ por votación popular

Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: "No puedo aceptar que se llegue a la universidad cometiendo faltas de ortografía"

Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: "No puedo aceptar que se llegue a la universidad cometiendo faltas de ortografía"

El Hospital Vall d’Hebron estrena nuevas consultas de oftalmología en el Parc Sanitari Pere Virgili

El Hospital Vall d’Hebron estrena nuevas consultas de oftalmología en el Parc Sanitari Pere Virgili

Tu hijo no es perezoso, la UV demuestra que la jornada escolar no se ajusta a su "reloj biológico"

Tu hijo no es perezoso, la UV demuestra que la jornada escolar no se ajusta a su "reloj biológico"

Un estudio muestra el potencial de combinar la vacuna contra el VIH con un fármaco para mejorar la respuesta frente al virus

Un estudio muestra el potencial de combinar la vacuna contra el VIH con un fármaco para mejorar la respuesta frente al virus

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre no poner la calefacción para ahorrar combustible: "No vas a gastar más"

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre no poner la calefacción para ahorrar combustible: "No vas a gastar más"

El "colapso" de los CAP multiplica las bajas laborales: Los catalanes tardan una semana más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles

El "colapso" de los CAP multiplica las bajas laborales: Los catalanes tardan una semana más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles