El alcalde de Cercs sobre la siniestralidad de la C-16: "Se ha hablado tanto de desdoblamiento que se ha descuidado el mantenimiento"

El alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, ha enviado una carta a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y al director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, en la que exige soluciones para corregir la elevada siniestralidad del Eje del Llobregat (C-16) a su paso por la población. Esta protesta coincide en el tiempo con la trágica muerte del segundo de los dos menores que han perdido la vida a raíz de un accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado 29 de diciembre en el punto kilométrico 101 del Eje del Llobregat a su paso por Cercs. Tal como ha informado Regió7, en las últimas horas se ha notificado la muerte del menor de 5 años que se vio implicado en el accidente. Estaba ingresado en el Hospital Parc Taulí de Sabadell y se suma así a la muerte de su hermano de 4 años, ingresado en el Hospital de la Vall d’Hebron, y ocurrida pocos días después del accidente. Los padres, una pareja mallorquina de 40 años ella y 41 él, sufrieron graves lesiones que todavía los mantienen ingresados en el Hospital de la Vall d’Hebron y en la Mutua de Terrassa, respectivamente.

En concreto, Malagarriga pide soluciones para dos lugares concretos, los puntos kilométricos 101 y 106,9, que han concentrado los últimos accidentes graves que ha habido en esta carretera. Para el alcalde, "se ha hablado tanto de desdoblamiento que se ha acabado abandonando el mantenimiento de la carretera". En la misiva, el Ayuntamiento de Cercs propone soluciones en ambos lugares. Soluciones que no pasan por grandes obras, sino por arreglos que salvarían vidas. Para Urbici Malagarriga, en el caso del kilómetro 101 "solo haría falta alargar 200 metros la bionda que separa los dos sentidos y que ya existe un tramo más al sur. Además, el Ayuntamiento propone una nueva señalización reduciendo la velocidad y un asfalto antideslizante".

Y es que en ambos puntos la carretera provoca que los vehículos que circulan en sentido sur a una velocidad inadecuada puedan perder el control, invadiendo el sentido de subida. Esto es lo que ocurrió el viernes en el último de los accidentes, en el que resultaron gravemente heridos un vecino de Cercs y otro de Guardiola de Berguedà. El alcalde de Cercs ya ha anunciado que, además, hablará con Carreteras para pedir soluciones.

El accidente tuvo lugar el pasado 29 de diciembre a las nueve de la noche en la carretera C-16 a la altura del kilómetro 101, cerca de Cercs. Un coche de alquiler que viajaba en sentido Cerdanya y en el que viajaba la familia mallorquina compuesta por la pareja y dos niños, se estrelló frontalmente contra otro vehículo que venía en sentido sur y conducido por un único ocupante, que también tuvo que ser trasladado con heridas de carácter grave. El aviso lo dio al 112 un bombero fuera de servicio.

Pero el primero de marzo del año pasado ya murió una mujer en este mismo punto, el kilómetro 101. La pasajera trasera de un coche, una mujer de 59 años vecina de Barcelona, perdió la vida en un choque frontal entre dos turismos. Según el alcalde de Cercs, en este punto coinciden el final de un doble carril con la salida del túnel.