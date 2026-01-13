Formación
50 becas para opositar a juez, fiscal o letrado: ayudas mensuales durante cuatro años en Catalunya
El Departamento de Justicia de la Generalitat ha publicado la resolución definitiva de asignación de 50 becas para la preparación de las oposiciones de judicatura, fiscalía y del cuerpo de letrados de la Administración de justicia, con una inversión total de 2,84 millones de euros.
Cada persona beneficiaria recibirá 1.184 euros mensuales durante cuatro años, de 2026 a 2029, para poder dedicarse de forma exclusiva a la preparación de las pruebas, ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado.
La resolución, tramitada a través del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), fija la relación definitiva de beneficiarios y suplentes de esta convocatoria, dirigida a graduados y graduadas en derecho con residencia en Cataluña.
El objetivo de estas becas, según Justicia, es facilitar el acceso a unas oposiciones "especialmente exigentes", reduciendo las barreras económicas que a menudo dificultan la dedicación plena al estudio.
El programa de becas pretende también ser "una herramienta para promover vocaciones judiciales y fiscales en Cataluña, un territorio que históricamente ha sufrido una carencia estructural de jueces, fiscales y letrados de la Administración de justicia formados y arraigados" en Cataluña.
Por ello, las becas buscan favorecer la incorporación de jueces, fiscales y letrados que "conozcan de cerca la realidad social, institucional y jurídica catalana, así como la lengua catalana, con el objetivo de que este conocimiento revierta en una justicia más cercana a la ciudadanía y en un uso más habitual del catalán en el ámbito judicial".
La convocatoria preveía 40 becas para la preparación de las carreras judicial y fiscal y 10 becas para el cuerpo de letrados de la Administración de justicia, con criterios de selección basados en el mérito académico, la situación económica y el arraigo en el territorio, así como la acreditación del conocimiento de la lengua catalana.
