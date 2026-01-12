La UAB diseña un simulador que permite anticipar cómo evolucionará un incendio forestal en tiempo real

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en colaboración con la empresa de helicópteros Helipistas, la empresa de gestión de riesgos Mitiga Solutions y el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), ha desarrollado un nuevo simulador de propagación de incendios forestales que amplía la velocidad y fiabilidad de los sistemas tradicionales y permite facilitar una respuesta más rápida e informada.

El prototipo elaborado permite anticipar cómo evolucionará un incendio forestal casi en tiempo real, un factor clave en la toma de decisiones acerca de dónde actuar, qué recursos son necesarios y qué zonas se deben proteger con mayor urgencia. La herramienta ha sido desarrollada por un equipo de investigación del grupo High Performance Computing Applications for Science and Engineering (HPCA4SE) en el marco del proyecto SLUS (Wildfire Risk Solutions for Spain), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la convocatoria de proyectos de colaboración público-privada.

"A diferencia de los simuladores clásicos, nuestro prototipo tiene la ventaja de que siempre llega a un resultado, lo que resuelve problemas previos de otros sistemas, que pueden no terminar correctamente la simulación o entrar en bucles infinitos", ha afirmado Ana Cortés, investigadora del Departamento de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos de la UAB.

El prototipo está basado en un paradigma de propagación innovador que representa el perímetro del fuego mediante una nube de puntos, en lugar de la clásica forma elíptica. Este nuevo enfoque aumenta la precisión y garantiza simulaciones rápidas, estables y de alta resolución. En el desarrollo del simulador también han participado las investigadoras pre doctorales de la UAB Irene González y Paula Sánchez, así como los investigadores Carles Carrillo y Tomàs Margalef.

El equipo investigador que ha desarrollado el simulador de incendios en la UAB / UAB

Helicópteros mejor equipados

El simulador se integra dentro de un sistema de alerta temprana, que puede activarse mediante diferentes fuentes, como avisos de ciudadanos, detección por satélite o la información captada desde helicópteros operativos. Helipistas ha dotado a sus helicópteros de sensores LiDAR —cámaras ópticas y térmicas— que permiten capturar el perímetro del fuego y el estado de la vegetación casi en tiempo real. Los datos recopilados se integran con información meteorológica y mapas de vegetación que, con ayuda de la inteligencia artificial, mejoran la calidad de las predicciones acerca de la evolución del fuego. Una vez activado, el sistema ejecuta cientos de simulaciones al mismo tiempo para mostrar diferentes escenarios posibles de propagación del fuego.

Los resultados se representan en mapas claros y visuales —consultables mediante un visor web— y que facilitan la toma de decisiones de los gestores de emergencias. "Este visualizador se ha diseñado a partir de datos de simulaciones que permiten explorar la evolución del incendio en el espacio y el tiempo, y facilita identificar dónde, cuándo y qué tipo de infraestructura (por ejemplo, edificios o la red ferroviaria) podría verse afectada", comenta Jonas von Ruette, investigador del grupo Natural Hazards and Risk Analysis del BSC.

Aplicaciones para seguros

Además del soporte ofrecido a las tareas de extinción, la herramienta permite evaluar los posibles daños sobre infraestructuras como la red eléctrica, las carreteras o los edificios. Esta información puede ser vital para planificar medidas de protección y reducir el impacto económico y ambiental de los incendios. En este contexto, Mitiga Solutions ha utilizado los resultados recopilados para desarrollar un nuevo esquema de seguro paramétrico para incendios forestales, el cual permite determinar automáticamente las indemnizaciones sin necesidad de enviar peritos sobre el terreno. Este seguro —que se basa en índices de riesgo y el área quemada— agilizará la respuesta ante los daños causados por estos incendios.