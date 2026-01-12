RANKING | Estos son los tramos con más accidentes de camiones en Catalunya

Diez tramos de la red viaria catalana concentran gran parte de los accidentes en los que están implicados los camiones. El último mapa de riesgo de la red viaria catalana correspondiente al trienio 2022-2024 del RACC vuelve a poner el foco en la elevada peligrosidad asociada a los vehículos pesados y, sobre todo, en la fuerte concentración geográfica de la siniestralidad de camiones.

El informe analiza más de seis mil kilómetros de carreteras interurbanas y constata que la mitad de los accidentes mortales y con heridos graves en los que están implicados camiones se concentran en solo el 11,2% de la red, lo que equivale a 713 kilómetros. Se trata de un patrón de riesgo muy marcado, que se repite año tras año y que afecta especialmente a grandes ejes de conexión y a tramos con elevada intensidad de tráfico.

Los tramos más peligrosos

A partir de la media anual de siniestros graves y mortales por kilómetro, el informe identifica los principales puntos negros. Encabeza la lista los ocho kilómetros de la N-340 en la variante de Torredembarra, que pasa a liderar el ranking tras escalar desde la quinta posición en el trienio anterior. En este tramo, los camiones protagonizan seis de cada diez siniestros graves, lo que lo convierte en el punto más crítico de toda la red para este tipo de vehículos.

TRAMOS CON MÁS ACCIDENTES DE VEHÍCULOS PESADOS Visualización de los tramos con más accidentes de vehículos pesados.

Le sigue la AP-7 entre el enlace con la C-60 y el enlace del Papiol, que empata en densidad de accidentes graves y mortales (0,12 por kilómetro) con el tramo de Torredembarra. En tercera posición aparece la C-59 entre Mollet del Vallès y Palau-solità i Plegamans.

Figuran también en el ránking la A-2 entre el enlace con la AP-2 y la conexión con las Rondas y la C-32, donde los camiones están implicados en el 13% de los accidentes graves; la C-58 entre Barcelona y Cerdanyola del Vallès; la C-31 entre Cunit y Sant Pere de Ribes, con un 17% de siniestros graves protagonizados por vehículos pesados; y un segundo tramo de la AP-7 entre el Papiol y Vilafranca Nord, donde los camiones participan en cuatro de cada diez accidentes mortales y graves.

El ranking lo cierran la Ronda Litoral; la N-II entre la variante de Figueres y la frontera francesa, donde los vehículos pesados protagonizan el 45% de la siniestralidad grave; y un tercer tramo de la AP-7 entre Maçanet de la Selva y el enlace con la C-60, donde casi la mitad de los accidentes graves involucran a camiones.

Ejes bajo presión

Uno de los elementos más destacados del informe es la presencia reiterada de la AP-7, que concentra tres de los diez tramos más peligrosos para camiones, confirmando la presión que soporta este corredor como principal eje logístico del país, especialmente desde la liberalización de los peajes.

Además, seis de los diez tramos identificados ya aparecían en el informe del trienio anterior, lo que evidencia una persistencia del riesgo y la dificultad de corregir los puntos negros asociados al tráfico pesado. "Muchas veces son las conexiones las que originan los accidentes con camiones. Hay diversos tramos que no están bien conectados", explicó el director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, en la presentación del informe. Una de las actuaciones previstas por el Govern es mejorar estos enlaces en la AP7 sur, a través de los acuerdos de obras transferidas del Estado.

Nuevos conductores

El mapa de riesgo, elaborado en el marco del programa International Road Assessment Programme (iRAP) y con la participación del RACC, el Servei Català de Trànsit, el Departament de Territori y la Diputació de Barcelona, subraya la necesidad de actuaciones específicas en estos tramos críticos para reducir una siniestralidad que, por su gravedad, tiene un impacto desproporcionado sobre el conjunto del sistema viario. El informe alerta de un contexto cambiante en el sector del transporte de mercancías. La escasez de conductores profesionales ha acelerado la incorporación de nuevos chóferes, en muchos casos procedentes de países terceros y con trayectorias formativas desiguales. Aunque esta realidad no se traduce automáticamente en mayor siniestralidad, los expertos advierten de que la combinación de infraestructuras saturadas, vehículos de gran tonelaje y conductores con menor experiencia en la red catalana puede convertirse en un factor añadido de riesgo si no se refuerzan la formación y el acompañamiento profesional.