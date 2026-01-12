La portada de EL PERIÓDICO del 13 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 13 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
  4. Condenada a 20 años por un crimen de 118 puñaladas en Sant Adrià: 'La asesina de mi hijo siguió mintiendo tras matarlo
  5. Granjas de móviles: así consiguen generar millones de falsos clics y SMS los ciberestafadores
  6. El 83% de los docentes aseguran que el clima en las aulas es conflictivo: 'Solo aspiro a sobrevivir hasta la jubilación
  7. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler: ahora reclama al Estado 40.000 euros
  8. El combate educativo de Vic contra la segregación ante la constante llegada de migrantes: 'No me veo capaz de tejer redes y hacer barrio

Resultados de la Primitiva del lunes 12 de enero de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 12 de enero de 2026

Diez toneladas de cocaína en el carguero atracado en Tenerife, el mayor alijo de esa droga pillado en Europa

Diez toneladas de cocaína en el carguero atracado en Tenerife, el mayor alijo de esa droga pillado en Europa

Sorteo Bonoloto del lunes 12 de enero de 2026

El mayor barco de droga pillado en Europa

El mayor barco de droga pillado en Europa

La homosexualidad en primates no humanos se da en sociedades complejas o entornos adversos

La homosexualidad en primates no humanos se da en sociedades complejas o entornos adversos

Los agricultores levantan los cortes después de salir "satisfechos" de la reunión con Illa

Los agricultores levantan los cortes después de salir "satisfechos" de la reunión con Illa

VÍDEO | Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje peligroso en Santander

VÍDEO | Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje peligroso en Santander