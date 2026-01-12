Muere una de las monjas de avanzada edad que fueron apartadas de las exmonjas de Belorado

Una de las cinco monjas de avanzada edad que residían en el convento de Orduña (Bizkaia) bajo el cuidado de las exmonjas cismáticas de Belorado (Burgos), hasta que el 18 de diciembre una orden judicial dictaminó que debían ser trasladadas a otros monasterios de la Federación de Clarisas, ha fallecido a los 89 años.

Según han informado fuentes del Arzobispado de Burgos, Sor Getsemaní, que durante estas últimas semanas residió en el monasterio de Castil de Lences (Burgos), falleció este pasado viernes en el hospital universitario de Burgos y el funeral se celebró este pasado domingo.

El pasado 18 de diciembre, la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instancia 5 de Bilbao, trasladó a las cinco monjas de avanzada edad que vivían en el monasterio de Orduña (Bizkaia) bajo el cuidado de las monjas cismáticas de Belorado al hospital de Basurto para que pasaran un reconocimiento médico después de que un informe cuestionara las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban.

Con edades comprendidas entre 87 y 101 años, sus familiares habían elevado quejas por la imposibilidad de visitarlas.

Tras su paso por el hospital, las monjas mayores fueron trasladas a distintos monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu y Sor Getsemaní fue llevada al de Castil de Lences, donde ha estado viviendo durante este tiempo.

Por su parte, las exmonjas de Belorado han lamentado su muerte y han recordado que ya advirtieron de que este desenlace era altamente probable ya que el traslado de monjas de edad avanzada, su alejamiento del entorno afectivo y emocional y la separación de la comunidad con la que habían convivido durante décadas podían derivar en un acontecimiento trágico.

Aseguran que durante el traslado del pasado 18 de diciembre "nadie quiso hacer caso de las advertencias sobre la medicación y los cuidados de las mayores, siendo precisamente esta monja la que presentaba las patologías más delicadas y con la que había que extremar las precauciones".

"Es obvio que su traslado, en las condiciones en que se realizó, la desestabilizó por completo", sostienen en un comunicado.

Además, señalan que disponen de un certificado emitido por un "reconocido neurólogo vasco responsable del seguimiento médico de sor Getsemaní" en el que se indicaba de forma expresa que no era aconsejable su traslado.

Además, lamentan que nadie les haya informado de su fallecimiento "pese a tratarse de una hermana con 67 años de vida religiosa que había convivido durante cerca de 40 años con algunas de las monjas".