Marta Martínez, profesora de secundaria en Roma: "En Italia hay un gran respeto al profesor; te tratan de usted y se levantan"

"Lo que impacta mucho es que los estudiantes italianos tienen una mente muy trabajada. Les hacen leer muchísimo, también prensa, y asimismo están muy habituados a expresarse oralmente, aunque es un sistema más tradicional que el español". La frase es de Marta Martínez Castellano (Valencia, 40 años), una vida transcurrida entre España e Italia, dos décadas de experiencia en la enseñanza y el fruto de todo esto: una mirada difícilmente mejorable para detectar los puntos fuertes y débiles de los dos sistemas de educación obligatoria.

Martínez Castellano, que ha enseñado en Roma, Barcelona y Valencia, pone como ejemplo los métodos de enseñanza. "En Italia fomentan mucho el espíritu crítico y les enseñan a hablar en voz alta desde muy pequeños. Ya con 14 años, al acabar lo que en Italia llaman la escuela media, tienen que hacer un examen para pasar de curso, y después eso se repite con la llamada Maturità, que es una especie de Selectividad pero en la que deben defender una pequeña tesis y responder a preguntas relacionadas con sus estudios y también con la actualidad", cuenta.

Como todo, sin embargo, también existe el reverso de la medalla. Es lo que Martínez Castellano aprecia en la adaptación de ambos sistemas a las realidades de nuestros días. "El español es un sistema menos reacio a la integración de nuevos métodos de enseñanza, como la gamificación (una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo)", argumenta. "Mientras que en Italia siguen mucho más los modelos tradicionales: son más rígidos, más antiguos, pero también más analíticos", añade esta profesora, actualmente con plaza de Lengua y Literatura Española en el Liceo Cervantes de Roma.

Lo mismo ocurre con la disciplina. "Aquí hay un gran respeto por la figura del profesor. En España soy 'Marta'; en Italia, 'la profesora'. Te tratan de 'usted' e incluso se levantan cuando el profesor entra en la sala. Es algo positivo en cierta medida, pero también hace más difícil que los alumnos se abran y te cuenten sus problemas, algo muy importante en la adolescencia", razona. "A eso se añade que en Italia no existe la figura del tutor tal como se conoce en España, por lo que están menos supervisados desde ese punto de vista. Además, en España, si un padre necesita una cita con un profesor, la pide y ya está; aquí es más complicado", añade.

Otro asunto es el sistema de evaluación. "En Italia apruebas con un 6; en España, con un 5", explica. "Y las posibilidades de recuperación también son menores en Italia, por eso los alumnos deben esforzarse mucho para aprobar a la primera", agrega.

Aún así, tampoco faltan los aspectos en común. "Claro está que son sistemas con diferencias, pero también con muchas similitudes. Se parecen, por ejemplo, en el número de años de obligatoriedad, que es el mismo. Y también los alumnos tienen los mismos problemas y las mismas dificultades. En el caso de los adolescentes, todo tiene que ver con que se sienten incomprendidos, aunque quizá en España se esté intentando dar más espacio a formas de pensar diferentes, a la diversidad", argumenta.

En cualquier caso, Martínez Castellano no se arrepiente, ni mucho menos, de su experiencia. "Todo empezó en 2008. Vine a hacer el Erasmus en la Facultad de Letras de la Universidad Sapienza de Roma y, al acabar, conseguí un trabajo como lectora en una escuela del barrio romano de Monteverde, el Liceo San Giovanni", explica. "Después de eso volví a España para ejercer en la enseñanza secundaria, primero en Barcelona y después en Valencia. Luego, en 2016, me volví a mudar a Florencia, donde estuve un tiempo hasta regresar a España y, en 2021, con toda la familia, nos mudamos de nuevo a Roma", añade. "Lo haría de nuevo".