Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler pisosCornellàEndesaMarc GiróFeijóoGlobos de Oro 2026PortAventuraBono transporteSant AdriàSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

Detenido un sospechoso

Un conductor temerario ignora un control, sufre un accidente y huye a pie en Vidreres (Girona)

El fugitivo es acusado de conducción temeraria y desobediencia grave

Imagen del vehículo siniestrado en Vidreres.

Imagen del vehículo siniestrado en Vidreres.

Eva Batlle

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un conductor temerario ignoró un control policial en la C-63, sufrió un accidente y huyó a pie en Vidreres (Girona). Posteriormente, se montó un amplio dispositivo de búsqueda con la participación de varios cuerpos policiales y lo arrestaron al cabo de unas horas como presunto autor de un delito por conducción temeraria y por desobediencia grave.

Los hechos se remontan a la madrugada del sábado día 10, cuando la policía organizó un control preventivo de tráfico en la carretera C-63. El vehículo no quiso detenerse, desobedeció las indicaciones de los agentes e inició una huida a gran velocidad, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

Infracciones

El conductor realizó maniobras peligrosas e incurrió en reiteradas infracciones de las normas de circulación hasta que sufrió un accidente dentro del núcleo urbano de Vidreres. Tras el siniestro, el conductor abandonó el vehículo y huyó a pie. Esto activó un amplio dispositivo de búsqueda con la participación de las policías locales de Caldes de Malavella, Sils y Maçanet de la Selva, junto con los Mossos d’Esquadra. En el registro del vehículo encontraron objetos potencialmente peligrosos y sustancias estupefacientes, que fueron retirados y depositados en el depósito municipal.

Al mediodía, una patrulla de la Policía Local localizó a una persona que coincidía con la descripción del fugitivo. Durante la identificación, los agentes detectaron irregularidades documentales e indicios compatibles con la huida, lo que derivó en su detención.

El Ayuntamiento y la Policía Local de Vidreres, en un comunicado, han destacado la buena coordinación entre los diferentes cuerpos policiales y han recordado la importancia de los controles preventivos para garantizar la seguridad y la convivencia en el municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
  4. Condenada a 20 años por un crimen de 118 puñaladas en Sant Adrià: 'La asesina de mi hijo siguió mintiendo tras matarlo
  5. Granjas de móviles: así consiguen generar millones de falsos clics y SMS los ciberestafadores
  6. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler: ahora reclama al Estado 40.000 euros
  7. El combate educativo de Vic contra la segregación ante la constante llegada de migrantes: 'No me veo capaz de tejer redes y hacer barrio
  8. La Guardia Civil destapa una red de clínicas estéticas que 'aumentan' los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal

La homosexualidad en primates no humanos se da en sociedades complejas o entornos adversos

La homosexualidad en primates no humanos se da en sociedades complejas o entornos adversos

Los agricultores levantan los cortes después de salir "satisfechos" de la reunión con Illa

Los agricultores levantan los cortes después de salir "satisfechos" de la reunión con Illa

VÍDEO | Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje peligroso en Santander

VÍDEO | Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje peligroso en Santander

El 30% de los feminicidios en Catalunya son matricidios: crece la violencia de hijos hacia sus madres

El 30% de los feminicidios en Catalunya son matricidios: crece la violencia de hijos hacia sus madres

Muere una de las monjas de avanzada edad que fueron apartadas de las exreligiosas de Belorado

Muere una de las monjas de avanzada edad que fueron apartadas de las exreligiosas de Belorado

Un conductor temerario ignora un control, sufre un accidente y huye a pie en Vidreres (Girona)

Un conductor temerario ignora un control, sufre un accidente y huye a pie en Vidreres (Girona)

Los ordenadores inspirados en el cerebro sorprenden por su capacidad para resolver problemas matemáticos complejos

Los ordenadores inspirados en el cerebro sorprenden por su capacidad para resolver problemas matemáticos complejos

La justicia vuelve a intervenir la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica

La justicia vuelve a intervenir la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica