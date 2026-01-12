Un conductor temerario ignora un control, sufre un accidente y huye a pie en Vidreres (Girona)

Un conductor temerario ignoró un control policial en la C-63, sufrió un accidente y huyó a pie en Vidreres (Girona). Posteriormente, se montó un amplio dispositivo de búsqueda con la participación de varios cuerpos policiales y lo arrestaron al cabo de unas horas como presunto autor de un delito por conducción temeraria y por desobediencia grave.

Los hechos se remontan a la madrugada del sábado día 10, cuando la policía organizó un control preventivo de tráfico en la carretera C-63. El vehículo no quiso detenerse, desobedeció las indicaciones de los agentes e inició una huida a gran velocidad, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

Infracciones

El conductor realizó maniobras peligrosas e incurrió en reiteradas infracciones de las normas de circulación hasta que sufrió un accidente dentro del núcleo urbano de Vidreres. Tras el siniestro, el conductor abandonó el vehículo y huyó a pie. Esto activó un amplio dispositivo de búsqueda con la participación de las policías locales de Caldes de Malavella, Sils y Maçanet de la Selva, junto con los Mossos d’Esquadra. En el registro del vehículo encontraron objetos potencialmente peligrosos y sustancias estupefacientes, que fueron retirados y depositados en el depósito municipal.

Al mediodía, una patrulla de la Policía Local localizó a una persona que coincidía con la descripción del fugitivo. Durante la identificación, los agentes detectaron irregularidades documentales e indicios compatibles con la huida, lo que derivó en su detención.

El Ayuntamiento y la Policía Local de Vidreres, en un comunicado, han destacado la buena coordinación entre los diferentes cuerpos policiales y han recordado la importancia de los controles preventivos para garantizar la seguridad y la convivencia en el municipio.