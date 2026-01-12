Catalunya ultima un plan de acción para desplegar el Pacto Nacional para las Personas con Discapacidad

La consellera de Drets Social i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha avanzado este lunes que "en las próximas semanas tendrán listo el plan de acción" para hacer efectivo el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado el pasado mes de abril. "Es el documento que hace operativo este pacto con un conjunto de medidas priorizadas y calendarizadas que quiere pasar de las palabras a los hechos", ha detallado Martínez Bravo.

La consellera ha asegurado que el plan "todavía está ultimándose", aunque ha avanzado que pivotará alrededor de los grandes ámbitos que recoge la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad: la accesibilidad universal para este colectivo, la necesidad de "avanzar hacia una plena inclusión laboral" y la necesidad de tener una "educación inclusiva" total.

La consellera ha hecho el anuncio durante el cierre del acto de presentación del informe sobre el seguimiento de la Convención de Naciones Unidas que ha organizado este lunes el Comitè Català de Representants de personas amb discapacitat (Cocarmi), que representa a cerca de una quincena de entidades y a más de 720.000 personas de este colectivo. En este sentido, Martínez Bravo ha asegurado que el Convenio, además de un compendio de derechos, es una "guía que nos indica como a avanzar hacia una sociedad más justa". La consellera ha admitido que todavía "queda mucho camino por recorrer", pero que el Govern sigue trabajando para que "Catalunya sea 100% accesible".

La accesibilidad, el mayor reto

Para hacer efectivo tanto el Convenio de la ONU como el Pacto Nacional, el informe del Cocarmi pone de manifiesto la necesidad de trabajar, sobre todo, en el derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

De las 248 denuncias que la asociación recibió el 2024, 40 tienen que ver con el artículo 9 del documento de la ONU, aprobado el 2006, sobre la accesibilidad. Tal como ha explicado la presidenta del Cocarmi, Mercè Batlle, se trata de un concepto que "va más allá de las barreras físicas". "Tiene que ver también con barreras cognitivas y sensoriales: documentos sin lectura fácil, ausencia de intérprete de signos en actos oficiales, webs gubernamentales no adaptadas...", ha ejemplificado Batlle. La presidenta del Cocarmi ha recogido la frase de uno de los denunciantes para ejemplificar la problemática: "No es que no quiera participar, es que muchas veces no puedo. Hay espacios que no están pensados para mí, por eso no voy nunca".

"Hay espacios que no están pensados para mí, por eso no voy nunca", lamenta una de las personas con discapacidad que ha presentado una queja al Cocarmi

Más allá de la accesibilidad, las personas con discapacidad también denunciaron durante el 2024 31 vulneraciones al derecho de la educación. Las quejas que fueron desde la escasez de personal especializado hasta la falta de planes educativos individualizados o la falta de apoyo en la etapa posobligatoria. El Cocarmi también recogió 24 quejas relacionadas con el derecho a la salud, entre las cuales destacan algunos "ingresos involuntarios" y "sobremedicaciones" de pacientes con discapacidad. Por último, en 2024 se produjeron 24 denuncias relacionadas con el derecho a la participación, que incluyen todos aquellos agravios relacionados con las instalaciones culturales, deportivas que no están adaptadas a las personas con discapacidad.

El informe del Cocarmi incluye, además del análisis de sus denuncias, 278 propuestas concretas de mejora que la presidenta Batlla ha vehiculado a través de ocho grandes temáticas. En concreto, piden más compromiso institucional para cumplir con lo establecido en el Convenio de la ONU, mejoras de accesibilidad, un compromiso real con la educación inclusiva que respete el derecho a decidir de las familias, y aumentar esfuerzos en la ocupación de las personas con discapacidad, la formación del personal sanitario, la sensibilización de la sociedad y la información y sistematización de los trámites a los que han de hacer frente estas personas.