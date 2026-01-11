Dos detenidos
Roban un coche en Zaragoza, chocan con una autocaravana en Capmany y el conductor da positivo en drogas
Los dos hombres que viajaban en el turismo resultaron heridos y fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra
Los ocupantes del otro vehículo implicado y sus dos perros resultaron ilesos
Ariadna Gombau
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Dos hombres fueron detenidos el pasado 7 de enero después de chocar con una autocaravana en la AP-7, a la altura de Capmany (Alt Empordà), mientras circulaban con un vehículo robado en Zaragoza. En las pruebas de alcoholemia y drogas, el conductor dio positivo en THC (cannabis) y cocaína, según han informado este sábado los Mossos d'Esquadra.
Como consecuencia del impacto, el turismo volcó y los dos ocupantes resultaron heridos. Por su parte, las personas que viajaban en la autocaravana y sus dos perros salieron ilesos.
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- El riesgo de aludes aumenta en Catalunya tras una nevada intensa que ha dejado hasta 55 centímetros en el Pirineo
- España asumirá la vicepresidencia de la Agencia Internacional de Energías Renovables tras la salida de Trump de la entidad
- El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: 'Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa
- Las madres de los menores que viajaban en el barco de Indonesia regresan a España
- Restablecida la circulación en ocho líneas de Rodalies tras una avería en la señalización en El Prat
- Patrícia Jané y Gina Castellà, maestras: 'Respetar al niño no es dejarle hacer lo que quiera; el niño no puede decidirlo todo