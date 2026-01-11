Roban un coche en Zaragoza, chocan con una autocaravana en Capmany y el conductor da positivo en drogas

Dos hombres fueron detenidos el pasado 7 de enero después de chocar con una autocaravana en la AP-7, a la altura de Capmany (Alt Empordà), mientras circulaban con un vehículo robado en Zaragoza. En las pruebas de alcoholemia y drogas, el conductor dio positivo en THC (cannabis) y cocaína, según han informado este sábado los Mossos d'Esquadra.

Como consecuencia del impacto, el turismo volcó y los dos ocupantes resultaron heridos. Por su parte, las personas que viajaban en la autocaravana y sus dos perros salieron ilesos.