Dos detenidos

Roban un coche en Zaragoza, chocan con una autocaravana en Capmany y el conductor da positivo en drogas

Los dos hombres que viajaban en el turismo resultaron heridos y fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra

Los ocupantes del otro vehículo implicado y sus dos perros resultaron ilesos

Estado en el que quedó el vehículo que provocó un accidente tras chocar con una autocaravana en la AP-7, el pasado 7 de enero.

Estado en el que quedó el vehículo que provocó un accidente tras chocar con una autocaravana en la AP-7, el pasado 7 de enero. / MOSSOS D'ESQUADRA

Ariadna Gombau

Dos hombres fueron detenidos el pasado 7 de enero después de chocar con una autocaravana en la AP-7, a la altura de Capmany (Alt Empordà), mientras circulaban con un vehículo robado en Zaragoza. En las pruebas de alcoholemia y drogas, el conductor dio positivo en THC (cannabis) y cocaína, según han informado este sábado los Mossos d'Esquadra.

Como consecuencia del impacto, el turismo volcó y los dos ocupantes resultaron heridos. Por su parte, las personas que viajaban en la autocaravana y sus dos perros salieron ilesos.

Roban un coche en Zaragoza, chocan con una autocaravana en Capmany y el conductor da positivo en drogas

