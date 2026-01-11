Un pueblo a una hora de Catalunya busca gestor para abrir su único bar: lo ofrece por solo 100 euros al mes

En los pueblos pequeños, un bar es espacio que va mucho más allá de servir cafés, almuerzos o comidas. Es la plaza cubierta, el lugar donde se conversa, se comparte y se combate la soledad, especialmente entre los mayores.

Consciente de ello, el Ayuntamiento de la Torre d’en Besora, con 163 habitantes censados, ha iniciado la búsqueda de un gestor que garantice la continuidad de este servicio esencial, sabedor de que mantenerlo abierto es también mantener vivo el pulso social de la localidad.

Se trata del bar municipal Teleclub, ubicado en la plaza El Parat, en la entrada del pueblo, que lleva aproximadamente unos tres meses cerrado. Pero esta vez, por suerte, no es porque no hubiera nadie dispuesto a regentar el establecimiento, sino por unas obras de accesibilidad que ha impulsado el Ayuntamiento para mejorarlo y adaptarlo a la normativa actual.

Bar Teleclub El Bar del pueblo de la Torre d'en Besora que busca gestor

Por ello, desde el último trimestre este servicio de restauración, el único que hay en el pueblo, lo prestan de forma temporal en el local de fiestas hasta que acaben los trabajos de adecuación en el edificio. Aprovechando estas obras y que el contrato de explotación del bar expiraba pronto y tenía que renovarse, el consistorio ha abierto el proceso para encontrar un abastecedor que asegure el futuro de este establecimiento capital para el pueblo.

Panorámica de la Torre d'en Besora. / Mediterráneo

Condiciones

Aunque sea de titularidad municipal, el alcalde, David Vicente Segarra, ya deja por sentado que la intención del Ayuntamiento no es lucrarse «ni se hace ni mucho menos para ganar dinero», sino «para no perder un servicio vital» para la Torre d’en Besora. Prueba de ello es que el precio de alquiler de salida que han puesto a la hora de recibir ofertas es de solo 100 euros.

Un precio que el también diputado provincial responsable del Consorcio de Bomberos sabe que es «irrisorio», porque reivindica que es una forma de «respaldar la continuidad del bar y a la persona que lo pueda regentar». «Es un servicio muy importante en el pueblo, como punto de encuentro para los vecinos y lugar de reunión, por lo que los costes hay que adaptarlos a los de un municipio pequeño como el nuestro», dice.

Ya hay interesados

Las personas interesadas en estar al frente del negocio tienen hasta el 8 de enero para presentar sus ofertas. Aunque el plazo sigue abierto, ya hay familias del pueblo que han mostrado su predisposición a estar detrás de la barra, por lo que todo apunta a que el futuro del bar no corre peligro.

Como es habitual en estos procesos, de entre todos los candidatos que concurran el Ayuntamiento hará un proceso de baremación para encontrar al gestor idóneo. Entre las características que más primarán están ampliar las horas de apertura del bar (el horario mínimo de apertura será de 9.00 a 21.00 horas durante seis días en la semana, pudiendo cerrar para descanso del personal a elegir un día entre lunes, martes o miércoles) u ofrecer más variedad de menús para así incorporar más funciones de cafetería-restaurante para no ser solamente bar.

Obras valoradas en 100.000 €

Si todo va bien y no surge ningún contratiempo, la previsión es que a principios de febrero el bar pueda volver a su lugar original en la plaza El Parat con el nuevo abastecedor ya operativo. La intención es que durante este mes acabe la reforma del edificio, que ha supuesta una inversión de unos 100.000 euros y que permitirá habilitar un ascensor, renovar baños y puertas e instalar ventanas de PVC.