La portada de EL PERIÓDICO del 12 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 12 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- El riesgo de aludes aumenta en Catalunya tras una nevada intensa que ha dejado hasta 55 centímetros en el Pirineo
- España asumirá la vicepresidencia de la Agencia Internacional de Energías Renovables tras la salida de Trump de la entidad
- El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: 'Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa
- Las madres de los menores que viajaban en el barco de Indonesia regresan a España
- Restablecida la circulación en ocho líneas de Rodalies tras una avería en la señalización en El Prat