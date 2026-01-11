El plan para trasladar agua residual del Besòs al Llobregat, paralizado

Cuando el Govern Illa tomó las riendas de la Generalitat, uno de los primeros anuncios fue el impulso a varias infraestructuras hídricas –algunas de ellas ya estaban planeadas por el anterior Ejecutivo– para que en 2030 el 70% del agua que se consuma en Catalunya proceda de fuentes no convencionales, principalmente desalinizadoras y regeneradoras. En aquel momento, en agosto de 2024, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, detalló dos novedades: la primera consistía en construir una quinta desalinizadora en el norte de la Costa Brava y la segunda era conectar la red de aguas residuales del Besòs para trasladarlas al ámbito del Llobregat y ahí regenerarlas.

La primera de estas dos novedades sigue viva a día de hoy. La segunda, en cambio, ha quedado en "stand-by", en palabras del director de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua), Josep Lluís Armenter, a EL PERIÓDICO. "Se trata de una obra muy importante y compleja que aún está estudio", argumenta Armenter. Según explica, el escenario actual, de abundancia hídrica, ha alterado ligeramente las prioridades y esta operación, prevista para 2028 en el calendario facilitado por la conselleria, ya no es tan urgente como hace un año y medio.

Obras en el lecho del Besòs para realizar pozos. / ZOWY VOETEN

"El plan de transportar aguas residuales del Besòs hacia la regeneradora de El Prat de Llobregat responde a la capacidad de tratamiento extra del que dispone esta planta", comenta Armenter. No obstante, a día de hoy, el uso de agua regenerada se limita a usos agrícolas y ecológicos y ya no se destina a producir agua prepotable. En este contexto, el Govern centra parte de sus esfuerzos en materia hídrica en la activación progresiva del que será el segundo gran grifo metropolitano: el río Besòs. Estos esfuerzos pasan por mejorar y ampliar la actual potabilizadora, construir dos estaciones de potabilización nuevas y levantar también una ERA (Estación Regeneradora de Agua) cerca de la desembocadura del río.

Una gran cañería

Cuando la idea del proyecto de interconexión de aguas residuales Besòs-Llobregat se puso por primera vez sobre la mesa, se pensó en construir una gran tubería que llevara el agua desde la depuradora de Sant Adrià del Besòs hasta la regeneradora (se trata de una planta con un tratamiento de saneamiento más avanzado) de El Prat. La depuradora de Sant Adrià gestiona agua residual procedente del tejido urbano más cercano. La intención del Govern era trasladar parte de esta agua saneada, que ahora acaba en el mar, hasta El Prat. Una vez ahí, se contemplaba aplicar un tratamiento terciario para mejorar su calidad, bombearla río arriba para que se diluyera y luego potabilizarla en Sant Joan Despí.

El estudio previo lo tenía que redactar Barcelona Regional, la agencia pública metropolitana de desarrollo urbano. Pero un año y medio después del anuncio, el documento todavía no está listo. Armenter detalla que se valoró la posibilidad de reconducir el agua hacia la zona Llobregat a través de la red existente de cañerías en lugar de construir una nueva infraestructura. Pero de todas formas, requeriría unas "obras difíciles" de abordar.

El plan no se descarta en ningún caso pero sí está paralizado. ¿Tiene sentido transportar agua del Besòs hacia El Prat si la voluntad del Govern es precisamente centrarse en ampliar la capacidad de potabilización del polo Besòs con nuevas infraestructuras? De momento, fuentes conocedoras del proyecto aseguran a este diario que no tienen por qué ser objetivos incompatibles, puesto que la regeneradora de El Prat tiene margen para duplicar su capacidad. Sin embargo, por ahora, la interconexión entra en modo de espera mientras el resto de infraestructuras antisequía siguen avanzando.