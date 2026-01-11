Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu

En estos momentos, Catalunya dispone de suficiente agua para abastecer a la mayor parte de la población de las cuencas internas durante todo el año. "Aunque este fuese el año menos lluvioso de las últimas décadas, podríamos pasar todo 2026 sin ninguna restricción y sin tener que activar la fase de alerta del Plan Especial de Sequía", explica Josep Lluís Armenter, director de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua), en conversación con EL PERIÓDICO. "Hemos alejado la próxima sequía", afirma.

Pero pese al escenario favorable, la Generalitat está convencida de que es necesario seguir avanzando en las obras para producir más agua y lograr que un 70% del recurso proceda de fuentes no convencionales en 2030. "El escenario nos da aire y nos permite trabajar en un contexto que ya no es de urgencia", detalla Armenter.

Con el escenario de abundancia, las obras ya no se gestionan por la vía de emergencia pero avanzan según el calendario previsto

"Esto significa que los contratos ya no se ejecutan por la vía de emergencia y alguno de los procesos se puede ralentizar, pero continuamos trabajando según el calendario que tenemos", defiende el director. Para conseguir el objetivo marcado, el Govern se centra en hacer realidad las futuras desalinizadoras y en acelerar la potabilización del río Besòs.

Retraso del ministerio

A día de hoy, las desalinizadoras Tordera II (en Blanes) y Foix (entre Cubelles y Cunit) tienen ya la aprobación del Consejo de Ministros. "Solo estamos pendientes de la firma del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que la empresa pública Acuamed empiece con los trabajos", sostiene Armenter. ¿Y cuándo se dará este paso definitivo? "Desde Transición Ecológica nos dicen que será bastante inmediato", expone el responsable de la ACA.

Obras para tratar agua del Besòs. / ZOWY VOETEN

Sobre los importantes retrasos acumulados por parte del ministerio, Armenter admite que existen y dice que hace meses que el Govern aprieta para desbloquear el asunto: "Nosotros hemos hecho la máxima presión pero es verdad que ha costado, parece ser que faltaba liberar fondos desde el Ministerio de Economía". De hecho, la Generalitat tiene listo el estudio ambiental y ha empezado a resolver la ecuación para alimentar con electricidad la nueva estación de desalinización de Blanes. Está previsto que ambas plantas estén terminadas entre 2029 y 2030.

Los embalses catalanes disponen ahora de agua para más de un año sin tener que decretar restricciones aunque no llueva

En el caso de la que será, sobre el papel, la quinta gran desalinizadora de Catalunya, la del Alt Empordà, el Govern ha licitado esta semana el estudio de alternativas, el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental. Esta infraestructura entrará en funcionamiento, si se cumple el calendario, en 2032. Cabe señalar que tras la gran sequía de 2007, una vez los embalses se llenaron y con la crisis económica de por medio, varias obras quedaron pendientes. El Ejecutivo catalán tiene en mente estos hechos y se propone evitar que suceda lo mismo.

Actualmente, las desalinizadoras existentes, El Prat y Tordera II, trabajan al 70% y al 50% de su rendimiento máximo. "Esta decisión –dista de lo que recoge el Plan Especial de Sequía– responde a la necesidad de dejar margen a los acuíferos del delta del Llobregat y la Vall Baixa, que fueron explotados intensamente y perdieron cantidad y calidad", subraya Armenter. En caso de que el acuífero mejore, el porcentaje de agua desalinizada generada se irá disminuyendo en los próximos meses.

Aun así, la situación evidencia que ya se obtiene una cantidad importante de agua de fuentes no convencionales pese a que no hay sequía. "También lo hacemos para intentar cumplir con los acuerdos del Ter y evitar usar agua de este río en la región metropolitana", añade el director.

Red de regeneración

Las obras que siguen el calendario previsto de forma más exacta son precisamente las del área metropolitana. A lo largo de este año, estará terminada la ampliación de la potabilizadora de Trinitat en Barcelona y la planta Estrella en Sant Feliu de Llobregat (ambas operadas por Aigües de Barcelona). "La de Trinitat captará agua de los nuevos pozos del Besòs, del Rec Comtal y también agua superficial del río durante el primer semestre de 2026", anuncia Armenter.

"Las desalinizadoras se mantendrán al 60% mientras los acuíferos del Llobregat no se recuperen" Josep Lluís Armenter — Director de la ACA

Pero para culminar el engranaje de este río al norte de Barcelona, faltará construir dos nuevas potabilizadoras que gestionará la compañía pública ATL, una en Montcada i Reixac y la otra en Barcelona. Pese a que se especuló con construir solo una de las dos, finalmente se ha elegido apostar por ambas infraestructuras. "El reto es tenerlas en marcha en 2030, cuando también entrará en funcionamiento la estación regeneradora cercana a la desembocadura", explica Armenter. Todas estas plantas combinadas y sumadas a las regeneradoras del curso medio del río (Granollers, La Llagosta, Santa Perpètua) permitirán replicar el sistema de potabilización de aguas residuales pionero que ha triunfado en el Llobregat.

"Las mejoras en la potabilizadora de Sant Feliu son clave para adaptar los tratamientos a las exigencias de los nuevos decretos en materia de aguas", recuerda Armenter. Durante los próximos meses también se acelerarán las regeneradoras de Mataró y Reus. "La de Reus es importante porque dará agua los regantes de Riudecanyes y permitirá extraer menos agua del embalse de Siurana, uno de los que menos se ha llenado", constata el director de la agencia.