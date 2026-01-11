Los Mossos han evitado el matrimonio forzado de 47 mujeres y niñas en Catalunya desde 2021

Los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina siguen siendo un problema muy presente en la sociedad catalana pese a las campañas institucionales para acabar con esta problemática y las redes asistenciales existentes para detectar y acabar con estos casos. Según datos de la Dirección General de la Policía del Departament d'Interior desde 2021 los Mossos d'Esquadra han evitado 47 matrimonios forzados y han actuado al tener conocimiento de otros 9 consumados. El año pasado se tuvo conocimiento de media docena de estos casos, tanto previstos como enlaces ya hechos mientras que en 2024 fueron siete casos, dos acordados dos consumados.

La mayoría de estas denuncias son de mujeres. Desde 2014, los Mossos únicamente han tenido tres casos de denuncias de hombres obligados a casarse, la última en mayo del año pasado, un joven de 27 años, en una comisaría de Lleida. Una mujer de 19 años también alertó el año pasado de un matrimonio consumado y mientras que la policía evitó los enlaces de otras cuatro víctimas, una de ellas mayor de edad y las otras de entre 11 y 15 años.

Cinco de las siete víctimas de matrimonios forzados detectadas en 2024 eran menores

De las siete víctimas del año 2024, dos personas eran mayores de edad mientras que las otras cinco eran menores. Los siete casos fueron conocidos por varias vías: dos de ellos mediante los servicios sociales, uno por la policía local, otro caso desde el ámbito de educación, otro por familiares y otros dos casos por la propia víctima.

Pese a esto, los casos de mujeres que sufren esta violencia machista detectados en los dos últimos años han bajado mucho comparados con los 15 de 2022 y los 18 de 2023. Ese año se abrieron 15 investigaciones por parte de Mossos, ya que en algunas ocasiones trataron con hermanas que iban a ser obligadas a casarse casi a la vez. Los agentes consiguieron evitar 16 matrimonios de esas 18 víctimas, de las que siete eran menores.

240 casos

Los Mossos realizan un recuento desde 2009 de matrimonios forzosos, ya que en Catalunya se van detectando casos al tener mucha comunidad extranjera, principalmente de Oriente Próximo, en la que esta práctica está más extendida. En los últimos 17 años se han detectado en Catalunya unos 240 casos de mujeres y niñas que iban a ser obligadas a casarse o las casaron contra su voluntad.

Los agentes recuerdan que las víctimas mayores de edad acuden a comisaría a denunciar que van a ser trasladadas a sus países para casarlas y que es entonces cuando se solicitan medidas cautelares como retirada del pasaporte para que no puedan salir. Además, también se las saca de su entono familiar gracias a la ayuda de entidades sociales. En el caso de las víctimas menores de edad los policías tienen conocimiento por el entorno educativo o servicios sociales en un 40% de los casos, aunque también se enteran por alertas de familiares o amigas.

En 2024 se atendió a 12 niñas y mujeres por mutilación genital femenina, 11 de ellas menores

El Departament d'Interior recuerda que "los matrimonios forzados consumados originan en la víctima diferentes formas de violencia que son denunciadas, como la violencia física, la psicológica y sexual principalmente". "En el marco de la Comisión Nacional para una Intervención coordinada contra las Violencias Machistas, en 2023 se diseñó el Modelo de Abordaje de los Matrimonios Forzados, que establece los principios de actuación, los circuitos de derivación y las funciones de las distintas administraciones implicadas", señalan desde Interior.

Además, remarcan que los Mossos abordan estos casos "desde una perspectiva interseccional y antirracista la intervención de las violencias machistas hacia las mujeres migradas y racializadas, evitando la esencialización y los enfoques culturalistas sobre las minorías para garantizar una valoración real del riesgo".

Tres casos de mutilación genital

Los Mossos d'Esquadra atendieron en 2024 a 12 niñas o mujeres por mutilación genital femenina: en 10 víctimas se consiguió evitar y en otras dos ya se había realizado en su país de origen. De estas 12 víctimas, 11 eran menores, entre ellas los dos casos consumados. En el primer semestre de 2025 los agentes tuvieron conocimiento de tres casos de mutilación genital, una, menor, preventivamente y dos, mayores de edad, ya consumadas. Los Mossos recuerdan que no consta que esta práctica se cometiera en Catalunya en ninguno de los casos.

El Departament de Igualtat i Feminisme tiene mesas locales de prevención de la mutilación genital femenina que trabaja con servicios sociales y entidades especializadas para detectar situaciones de riesgo y establecer protocolos de actuación ante la primera sospecha. Para eso, destacan el trabajo preventivo de las asociaciones formadas por mujeres que pertenecen a las comunidades en las que se practica esta mutilación pero que viven en Catalunya.

Hasta 2018 la Generalitat impulsó 72 mesas locales para prevenir la mutilación genital femenina y en 2023 la Direcció General d’Erradicació de Violències Masclistes creó un comité para desarrollar políticas públicas de prevención de esta forma de violencia hacia las mujeres. Actualmente, el comité trabaja para la reparación y recuperación de las víctimas con acceso a indemnizaciones. Además, el Departament de Salut está diseñando un circuito para detectar posibles casos y ofrecer modelos de intervención especializadas en una posible reconstrucción.