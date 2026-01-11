Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
InmigraciónBarça - Real MadridGranja de móvilesBalizas V16Selen GorgüzelHuelga agricultoresBarcelonaVenezuelaDonald TrumpFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

En el Alt Empordà

Dos detenidos tras sufrir un accidente en la AP-7 con un coche robado y dar positivo por drogas

El automóvil sustraído volcó tras chocar con una caravana y los arrestados sufrieron heridas leves

Dos detenidos por robar tarjetas bancarias a personas mayores en parquímetros de Barcelona

El coche robado en Zaragoza, tras colisionar con una caravana en la AP-7 en Capmany.

El coche robado en Zaragoza, tras colisionar con una caravana en la AP-7 en Capmany. / MOSSOS D'ESQUADRA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres que conducían un coche robado y que colisionó contra una caravana en la AP-7 a la altura de Capmany, en el Alt Empordà, cerca de la frontera con Francia. La policía ha explicado en las redes sociales que ambos arrestados han dado positivo por consumo de drogas.

El cuerpo han precisado que el automóvil fue sustraído en Zaragoza. El turismo volcó a causa del impacto con la caravana. Los Mossos ha indicado que los detenidos han sufrido heridas leves.

Los ocupantes de la caravana y sus dos perros resultaron ilesos. La policía ha indicado que los detenidos han dado positivo por THC y cocaína.

TEMAS

  1. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  2. El riesgo de aludes aumenta en Catalunya tras una nevada intensa que ha dejado hasta 55 centímetros en el Pirineo
  3. España asumirá la vicepresidencia de la Agencia Internacional de Energías Renovables tras la salida de Trump de la entidad
  4. El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: 'Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa
  5. Las madres de los menores que viajaban en el barco de Indonesia regresan a España
  6. Restablecida la circulación en ocho líneas de Rodalies tras una avería en la señalización en El Prat
  7. Patrícia Jané y Gina Castellà, maestras: 'Respetar al niño no es dejarle hacer lo que quiera; el niño no puede decidirlo todo
  8. Hallados los cuerpos sin vida de un joven de 20 años y una menor de 13 en Logroño

Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en Badajoz

Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en Badajoz

Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu

Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu

Un pueblo a una hora de Catalunya busca gestor para abrir su único bar: lo ofrece por solo 100 euros al mes

Un pueblo a una hora de Catalunya busca gestor para abrir su único bar: lo ofrece por solo 100 euros al mes

Nacho Barceló, víctima de abusos: "Por fin la Iglesia asume la culpa que escondió bajo la alfombra"

Nacho Barceló, víctima de abusos: "Por fin la Iglesia asume la culpa que escondió bajo la alfombra"

Nuevo caso de violencia de género en Andalucía: una mujer de 58 años es asesinada por su marido en Cádiz

Nuevo caso de violencia de género en Andalucía: una mujer de 58 años es asesinada por su marido en Cádiz

Granjas de móviles: así consiguen generar millones de falsos clics y SMS los ciberestafadores

Granjas de móviles: así consiguen generar millones de falsos clics y SMS los ciberestafadores

Los pantanos catalanes prosiguen su incremento con más de 85,5% de la capacidad

Los pantanos catalanes prosiguen su incremento con más de 85,5% de la capacidad

Un hombre hospitalizado en Valladolid tras ser apuñalado en la concentración motera Pingüinos

Un hombre hospitalizado en Valladolid tras ser apuñalado en la concentración motera Pingüinos