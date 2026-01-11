En el Alt Empordà
Dos detenidos tras sufrir un accidente en la AP-7 con un coche robado y dar positivo por drogas
El automóvil sustraído volcó tras chocar con una caravana y los arrestados sufrieron heridas leves
Dos detenidos por robar tarjetas bancarias a personas mayores en parquímetros de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres que conducían un coche robado y que colisionó contra una caravana en la AP-7 a la altura de Capmany, en el Alt Empordà, cerca de la frontera con Francia. La policía ha explicado en las redes sociales que ambos arrestados han dado positivo por consumo de drogas.
El cuerpo han precisado que el automóvil fue sustraído en Zaragoza. El turismo volcó a causa del impacto con la caravana. Los Mossos ha indicado que los detenidos han sufrido heridas leves.
Los ocupantes de la caravana y sus dos perros resultaron ilesos. La policía ha indicado que los detenidos han dado positivo por THC y cocaína.
