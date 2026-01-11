Un catalán consigue cancelar más de 81.000 euros de deudas gracias a la Segunda Oportunidad

Un vecino de Banyoles ha podido empezar el año con un respiro económico después de quedar liberado de 81.160 euros en deudas. El exonerado trabajaba de manera estable y tenía unos ingresos mensuales que le permitían hacer frente a todos los gastos. La situación empezó a complicarse cuando, tras comprar un vehículo, se vio afectado por la caída de ingresos causada por la pandemia de la Covid-19. Los intereses de sus préstamos comenzaron a acumularse y, pese a intentar solicitar nuevos créditos para unificar las deudas, se encontró en una situación de sobreendeudamiento de la que no podía salir.

Desesperado por la situación, el hombre se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas cuando cumplen determinados requisitos. El proceso le ha permitido obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), recuperando así la posibilidad de reorganizar su vida financiera sin el peso de las deudas acumuladas.

Esta herramienta legal no solo ayuda a recuperar la libertad financiera, sino que también permite volver a solicitar créditos y registrar bienes a nombre del deudor, alejándolo de los listados de morosidad que dificultan la vida económica cotidiana.

Según datos del despacho Repara tu deuda, que ha gestionado el caso, desde su fundación en 2015 ya han conseguido exonerar más de 400 millones de euros a personas de toda España. La cifra sigue creciendo a medida que más personas afectadas por situaciones de sobreendeudamiento descubren esta salida legal.

En este caso, el vecino de Banyoles ha podido volver a poner los pies en el suelo tras años de estrés económico y se suma a la lista de particulares y autónomos que deciden empezar de cero gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.