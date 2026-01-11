De Blanes a Atenas: cuando una sordera de nacimiento no te aleja del sueño de estudiar en el extranjero

El blanense Gael Morón tuvo claro, desde muy pequeño, que no permitiría que la sordera que padecía desde nacimiento lo alejase de sus sueños. Enseguida le colocaron audífonos porque "todavía podía oír algo", pero la pérdida de audición fue tan fulminante que los aparatos no fueron suficientes. Con seis años le colocaron un implante coclear y eso, sumado a "muchos años de logopedia para aprender a identificar los sonidos”, le permitió reconectar con el mundo.

La sordera, sin embargo, nunca le frenó. Y ahora, a un curso de finalizar el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas —que estudia en la Universidad de Barcelona— está realizando un Erasmus en Atenas, concretamente en la Athens University of Economics and Business (llegó en septiembre y se quedará hasta febrero). Y es que tiene claro que su futuro laboral estará "sí o sí" en el extranjero: “Primero me gustaría hacer un máster en finanzas en un país europeo, seguramente en Holanda o Alemania porque tienen más facilidad para integrar el inglés y, después, trabajar en el extranjero”, asegura. Esta experiencia le ha permitido "descubrir cómo funciona y qué se siente viviendo en otro país y, al mismo tiempo, conocer otros métodos de enseñanza porque, al fin y al cabo, comparto clase con alumnos de todo el mundo”.

Antes de empezar una materia nueva, como ha hecho toda la vida, se presenta al profesor y le explica su "problema": "El principal obstáculo es que si me siento en la última fila tengo más dificultades para entender las explicaciones, por lo tanto, siempre intentan que pueda sentarme delante y, en la medida de lo posible, sigo mejor las clases si utilizan micrófono", explica. Una casuística muy habitual en su universidad de destino: "Las clases son en inglés, así que todos los profesores utilizan micrófono para ayudar a los alumnos a entender las explicaciones con más claridad; además, las clases son más pequeñas y en lugar de 80 alumnos hay 30, por lo que me resulta más fácil seguir el hilo”, asegura.

Aunque tener que notificar siempre su sordera a los docentes se convierte "inevitablemente" en su carta de presentación, confiesa que "al final te acostumbras porque has aprendido a convivir con ello". Y le da la vuelta: "Me lo tomo como una cuestión de comodidad, prefiero decirlo y que lo tengan en cuenta a no explicarlo y perderme matices de la clase".

Gael Morón es uno de los 14 estudiantes catalanes con discapacidad que han recibido una beca de la Fundación ONCE, en el marco del programa 'Oportunidad al Talento', para continuar con sus estudios, realizar trabajos de investigación o compatibilizar formación académica y carrera deportiva. "Me cubre el alojamiento y el transporte, es una gran ayuda”, señala.