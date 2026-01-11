Regar el barrio con el agua sobrante del comedor escolar: el proyecto de la Escola Diputació de Barcelona

El agua que sobra en el comedor escolar ya no se tira: la Escola Diputació, en pleno Eixample de Barcelona, la recupera y la comparte con el barrio para mantener vivos huertos y zonas verdes. El proyecto surgió en plena sequía, cuando se prohibió regar los huertos urbanos y los alumnos decidieron buscar alternativas.

La lista de "pequeñas" acciones que incluye el proyecto es tan larga que hace que la iniciativa se antoje de todo, menos "pequeña". Empezaron por las más sencillas: colocar en la fuente del patio del colegio unos cubos de una dimensión considerable para recoger el agua que sigue cayendo de cada chorro tras acabar de beber y que no se desperdicie ni una gota. En el comedor, el agua que queda en las jarras sobre las mesas tras terminar cada almuerzo se recoge también en garrafas para darle un segundo uso, y lo mismo hacen en las aulas de educación infantil, con el agua sobrante de los vasos de los niños: cada clase tiene un embudo destinado a esa importante misión. No hay niño que no sepa por qué lo hacen y valore cada gota.

Tienen un prototipo en el patio de la escuela para recoger y canalizar el agua de la lluvia que depura el agua de forma natural, con plantas (fitodepuración), con el que trabaja el alumnado

La Escola Diputació es una de las piezas del engranaje de la Comunidad de siembra de agua -así se llama- del Esquerra del Eixample, donde se encuentra la escuela, para la que formar parte de las iniciativas comunitarias del barrio es un pilar de su proyecto educativo, más allá de las posibilidades pedagógicas que estas iniciativas ofrecen (tienen también una comisión de vivienda, formada por el claustro y el afa, para velar para que ningún alumno sea expulsado del barrio).

"Fácilmente reproducible"

Uno de los ejes que trabajan en la comisión de sostenibilidad de la escuela es el agua, "dar a entender el valor que tiene este recurso al alumnado y a la comunidad educativa, creando estrategias y mecanismos de recogida", explica Marta Ortiz, la comprometida directora de la escuela.

Hace tres años, al decretarse el estado de sequía, la noticia de que los huertos no se podrían regar afectó mucho a niños y docentes, para los que era muy importante no dejar perder los reivindicados espacios verdes ganados al gris Eixample. Fue entonces cuando decidieron dar el agua que ahorraban a los vecinos de los huertos para que pudieran seguir regándolos pese a la sequía, y que aquel bien común siguiera vivo para todo el barrio.

Alumnas de la Escola Diputació trabajan en el proyecto de fitodepuración del agua de lluvia. / Escola Diputació

A partir de esa iniciativa que nació casi de forma espontánea -aunque fruto de años de concienciación-, un día las referentes de la Associació Lemur, Laboratori d'Emergències Urbanes, contactó a la escuela y le propuso presentar la experiencia a una subvención de Bit Habitat, fundación que actúa como instrumento del Ayuntamiento de Barcelona para promover la innovación urbana en la ciudad. La escuela, que se apunta a todo lo que cree que puede sumar tanto a la comunidad como al alumnado, aceptó, lograron la subvención y el proyecto se hizo realmente grande.

La 'comunidad de siembra de agua' proponen un modelo de organización comunitaria para la recogida y la gestión del agua creando red entre equipamientos públicos y espacios verdes próximos

Ese es el origen de la 'Comunidad de siembra de agua' del Eixample que proponen un modelo de organización comunitaria para la recogida y la gestión del agua creando red entre equipamientos públicos y espacios verdes próximos, para generar un conjunto de soluciones "de pequeña escala, de bajo coste y baja tecnología, fácilmente reproducible".

Proceso de fitodepuración

Además de las acciones citadas, existe un sistema físico integrado en el patio de la escuela para recoger y canalizar el agua de lluvia. El alumnado se encarga de llevar el agua recogida en el prototipo de tratamiento, que utiliza un proceso de fitodepuración (depuración natural con plantas) para limpiar y recuperar esta agua. A partir de ese proceso, el agua recuperada puede servir para regar espacios verdes comunitarios de proximidad u otros usos no potable.

Trabajo del alumando de la Escola Diputació vinculado al proyecto. / Escola Diputació

La comunidad de siembra del Eixample une la escuela Diputació -que la inició sin saber lo grande que se haría el proyecto-, el instituto Viladomat con los espacios verdes comunitarios Hort de Germanetes, Compostadora Revolta y el Espai Nur. "Los ecodelegados y ecodelegadas, que son los principales actores de la acción y también los responsables de transmitir la información al resto del alumnado, están muy implicados en el proyecto", señala Ortiz.

Iniciativa hermana en la Escola Brasil

En paralelo, en Provençals de Poblenou, hay un ecosistema hermano formado por la Escola Brasil, el 'casal de barri' de Ca l'Isidret, la Associació Taula Eix Pere IV y la Associació de veïns de Paraguay-Brasil.

La iniciativa ha sido impulsada por un consorcio formado por cinco entidades: la Associació Germanetes Jardins d'Emma y la Taula del Eix Pere IV como responsables de la gestión comunitaria y la Associació Lemur, Laboratori d'Emergències Urbanes, Elisava Escola Universitària y Cooperativa Viver Tres Turons como responsables técnicos.