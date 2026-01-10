Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

Afectaciones al tráfico

La nevada intensa corta tres carreteras en el Pirineo y obliga a circular con cadenas en una veintena

Las dificultades causadas por la nieve se concentran en el Vall d'Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Alt Urgell, la Cerdanya y el Ripollès en Catalunya y afectan a 54 carreteras en toda España

Los termómetros volverán a bajar en Catalunya en un fin de semana de cielos despejados y avisos por viento

Conductores afectados por la nieve en la C-16, a la altura de Olvan, en una imagen de archivo.

Conductores afectados por la nieve en la C-16, a la altura de Olvan, en una imagen de archivo.

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La nevada intensa en el Pirineo catalán corta este sábado por la mañana tres carreteras y obliga a circular con cadenas en una veintena de vías más, concentradas en el Vall d'Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Alt Urgell, la Cerdanya y el Ripollès. El tramo final del puerto de la Bonaigua está cerrado por riesgo de aludes y tampoco se puede acceder a la BV-4024 en el Coll de Pal por fuerte viento y nieve, ni a la GIV-4016 en Toses.

En paralelo, hacen falta equipamientos especiales para circular por la N-260 en la Collada de Toses; la C-38 entre Sant Joan de les Abadesses, Molló y el Coll d'Ares; la N-230 entre Vilaller y Vielha por el túnel de Vielha; la N-260 en el puerto del Cantó; la BV-4031 en la Creueta; la C-13 entre Llavorsí y Esterri d’Àneu; y la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu.

Llamada a la precaución

El temporal de nieve afecta este sábado a 54 carreteras en toda España, tres de ellas de la red viaria principal: la A-6, en Astorga (León), que se encuentra transitable con precaución, la A-21 en Abay (Huesca) y la A-23 en Lanave, Rapún y Guasa (Huesca), donde es obligatorio el uso de cadenas.

Además, nueve vías secundarias están cerradas al tráfico a la una de la madrugada: son la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la AL-5406 en Jorvila (Almería); la AS-112 en Puerto de San Isidro y la LN-8 en El Quempu, las dos en Asturias; la A-643 en Lunada (Cantabria) y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).

También permanecen cerradas la BV-4031 en Castellas de n'Hug (Barcelona) y la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda-Irati, ambas en Navarra. En otras 38 carreteras de las provincias de Almería, Granada, Huesca, Asturias, Cantabria, Burgos, Salamanca, Lleida y Girona es obligatorio el uso de cadenas para poder circular por ellas.

La Dirección General de Tráfico pide a los conductores que vayan equipados con cadenas o neumáticos de invierno y tengan precaución este sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados avisos naranja por nevadas en Navarra y Huesca y amarillo en León, Asturias y Lleida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados
  2. Los termómetros volverán a bajar en Catalunya en un fin de semana de cielos despejados y avisos por viento
  3. Los psiquiatras defienden los antidepresivos... pero discrepan sobre cómo se están usando
  4. Streamers' que se humillan en directo por dinero: un fenómeno en auge que mueve más de 50.000 millones de euros anuales
  5. El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: 'Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa
  6. Restablecida la circulación en ocho líneas de Rodalies tras una avería en la señalización en El Prat
  7. Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: 'La violación no ocurrió
  8. Los obispos españoles y el Vaticano abordan este viernes la visita del Papa a la Sagrada Familia en junio

Sentencias a domicilio en horario nocturno: "Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado"

Sentencias a domicilio en horario nocturno: "Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado"

Hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño

MAPA | Estas son las carreteras en el área de Barcelona más peligrosas para las bicis

MAPA | Estas son las carreteras en el área de Barcelona más peligrosas para las bicis

La nevada intensa corta tres carreteras en el Pirineo y obliga a circular con cadenas en una veintena

La nevada intensa corta tres carreteras en el Pirineo y obliga a circular con cadenas en una veintena

Muere un conductor de 78 años después de sufrir una indisposición y chocar contra un edificio en Vila-sacra (Girona)

Muere un conductor de 78 años después de sufrir una indisposición y chocar contra un edificio en Vila-sacra (Girona)

Abrir una botella de bebida libera microplásticos que contaminan los alimentos, según un estudio

Abrir una botella de bebida libera microplásticos que contaminan los alimentos, según un estudio

Las alertas sanitarias más llamativas de 2025 en España: restos de piedras, metales, vidrio y cannabis en la comida

Las alertas sanitarias más llamativas de 2025 en España: restos de piedras, metales, vidrio y cannabis en la comida

Carmen Prieto, testimonio en primera persona: "Los antidepresivos me dejaban plana emocionalmente"

Carmen Prieto, testimonio en primera persona: "Los antidepresivos me dejaban plana emocionalmente"