La nevada intensa corta tres carreteras en el Pirineo y obliga a circular con cadenas en una veintena

La nevada intensa en el Pirineo catalán corta este sábado por la mañana tres carreteras y obliga a circular con cadenas en una veintena de vías más, concentradas en el Vall d'Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Alt Urgell, la Cerdanya y el Ripollès. El tramo final del puerto de la Bonaigua está cerrado por riesgo de aludes y tampoco se puede acceder a la BV-4024 en el Coll de Pal por fuerte viento y nieve, ni a la GIV-4016 en Toses.

En paralelo, hacen falta equipamientos especiales para circular por la N-260 en la Collada de Toses; la C-38 entre Sant Joan de les Abadesses, Molló y el Coll d'Ares; la N-230 entre Vilaller y Vielha por el túnel de Vielha; la N-260 en el puerto del Cantó; la BV-4031 en la Creueta; la C-13 entre Llavorsí y Esterri d’Àneu; y la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu.

Llamada a la precaución

El temporal de nieve afecta este sábado a 54 carreteras en toda España, tres de ellas de la red viaria principal: la A-6, en Astorga (León), que se encuentra transitable con precaución, la A-21 en Abay (Huesca) y la A-23 en Lanave, Rapún y Guasa (Huesca), donde es obligatorio el uso de cadenas.

Además, nueve vías secundarias están cerradas al tráfico a la una de la madrugada: son la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la AL-5406 en Jorvila (Almería); la AS-112 en Puerto de San Isidro y la LN-8 en El Quempu, las dos en Asturias; la A-643 en Lunada (Cantabria) y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).

También permanecen cerradas la BV-4031 en Castellas de n'Hug (Barcelona) y la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda-Irati, ambas en Navarra. En otras 38 carreteras de las provincias de Almería, Granada, Huesca, Asturias, Cantabria, Burgos, Salamanca, Lleida y Girona es obligatorio el uso de cadenas para poder circular por ellas.

La Dirección General de Tráfico pide a los conductores que vayan equipados con cadenas o neumáticos de invierno y tengan precaución este sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados avisos naranja por nevadas en Navarra y Huesca y amarillo en León, Asturias y Lleida.