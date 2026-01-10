Los riesgos por nevadas, aludes y fuerte viento afectan a más de 60 carreteras y activan los avisos en 10 comunidades autónomas

El temporal de nieve afecta a la circulación de más de 60 vías, casi todas de la red secundaria, y 10 de ellas están cerradas. Ocurre principalmente en Aragón, Asturias, Castilla y León, Andalucía y Catalunya, informa la Dirección General de Tráfico (DGT). De la red principal, Tráfico reclama precaución y el uso de cadenas o de neumáticos de invierno en tramos de la A-21 y A-23 en los entornos de Santa Cilia y Sabiñánigo, ambos en Huesca, donde la nieve causa alteraciones al tráfico en 14 tramos de carretera, nueve de la red principal.

Además, diez comunidades autónomas tienen activados este sábado avisos naranjas (riesgo importante) o amarillos por nevadas, riesgo de aludes, rachas de viento fuerte, lluvias o fenómenos costeros que afectarán sobre todo al litoral cantábrico, noreste peninsular y Baleares, de acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el organismo, existe riesgo bajo (40-70 %) de aludes durante todo el día en el Pirineo oscense, leridano y navarro, también en el Vall de Aran.

Además, en Aragón hay aviso naranja (riesgo importante) y amarillo por nevadas en el Pirineo, por acumulaciones de nieve en 24 horas de entre 10 y 20 centímetros, con probabilidad de ventisca, con rachas de viento de 70-80 kilómetros por hora. El litoral gallego tiene hoy aviso amarillo por fenómenos costeros que afectarán al noroeste y oeste de A Coruña y A Mariña de Lugo, con mar combinada del noroeste y olas de cuatro a cinco metros.

El litoral asturiano se encuentra en aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del oeste a 50-61 km/h, de fuerza 7, que irá remitiendo a lo largo del día, y mar combinada, con olas de cuatro a cinco metros. Asimismo, tienen aviso amarillo por nevadas en la cordillera Cantábrica y Picos de Europa, con acumulaciones de cinco centímetros a partir de los 900-1.000 metros. También por fenómenos costeros están en avisos naranja y amarillo en el litoral de Cantabria, con viento del oeste de 60- 70 km/h y mar combinada y olas de cuatro a cinco metros.

En el País Vasco, hay aviso naranja y amarillo por fenómenos costeros y peligro importante en el litoral de Guipúzcoa y Vizcaya, con viento del oeste de 62-74 km/h y mar combinada y olas de cuatro a seis metros. Además, el aviso es amarillo por lluvias en el litoral guipuzcoano, con acumulaciones de 40 litros en doce horas.

Avisos en el Pirineo

En el Pirineo navarro tienen aviso naranja por nevadas, con acumulaciones de 20 centímetros en 24 horas, espesores que se registrarán a partir de los 800-1.000 metros y riesgo de ventisca en cotas altas y amarillo por riesgo de aludes. Asimismo, hay aviso amarillo por lluvias en la vertiente cantábrica, con acumulaciones de 40 litros en doce horas.

El Vall d'Aran está en aviso naranja por acumulaciones de 30 centímetros de nieve en 24 horas, espesores que se alcanzarán por encima de los 900 metros, con posible ventisca. Mientras en el Pirineo leridano y gerundense habrá acumulaciones de 10 y cinco centímetros, respectivamente, a partir de los 900-1.000 metros y ventisca. En ambas zonas con aviso amarillo por riesgo de aludes.

Además, hay aviso amarillo por rachas de viento de 70-80 km/h en diferentes puntos de Tarragona, Lleida y Barcelona. También es amarillo por fenómenos costeros en los litorales de Tarragona y de Girona, por vientos del oeste o noroeste de 50-60 km/h, de fuerza 7.

En Mallorca y Menorca tienen aviso amarillo por rachas de viento de 70 km/h, que pueden alcanzar los 100 km/h en cumbres, cabos o zonas expuestas. Asimismo, se ha declarado amarillo por fenómenos costeros con viento de 50-60 km/h y olas de tres metros.

En la cordillera Cantábrica de León el aviso es amarillo por acumulaciones de cinco centímetros de nieve a partir de los 1.000 metros en 24 horas. Por último, en el interior de Castellón hay aviso amarillo por rachas de viento del oeste de 80 km/h.

La Aemet informa de que con aviso naranja el peligro es importante, los bienes y la población vulnerables y que se hallen en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves; con amarillo el peligro es bajo, los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno meteorológico podrían sufrir algunos impactos. La agencia recomienda estar bien informado por canales oficiales.