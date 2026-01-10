Un terremoto de magnitud 5,1 sacude la costa sur de Italia

Un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter y con epicentro en el mar Jónico sacudió este sábado la costa de Reggio Calabria (sur de Italia), sin que se hayan registrado daños, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV). El temblor se registró a las 5:53 hora local (4:53 GMT), con epicentro a más de 20 kilómetros mar adentro frente a la costa jónica y a una profundidad de 65 kilómetros. Fue sentido en la ciudad de Reggio Calabria, así como en otras zonas de la región de Calabria (sur) y de la vecina isla de Sicilia (sur).

El Departamento de Protección Civil italiano ha informado a través de la red social X de que no se ha detectado por el momento que el seísmo haya provocado heridos ni destrozos. En todo caso, la sacudida se ha dejado notar y provocó momentos de temor entre la población. Se registraron varias llamadas a los servicios de emergencia y se escribieron numerosos mensajes en redes sociales que dan cuenta de la zozobra que el fenómeno ha causado, aunque las primeras inspecciones no han detectado consecuencias graves, según señalaron responsables de Protección Civil.

Como medida de precaución, desde las 6:00 hora local (5:00 GMT) permanece suspendida la circulación ferroviaria entre las localidades de Roccella Jonica (sur) y Melito di Porto Salvo (sur), en la línea Catanzaro–Melito. La Red Ferroviaria Italiana ha justificado que, de ese modo, se puede comprobar el estado de la infraestructura tras el movimiento sísmico. Las autoridades mantienen activados los protocolos de vigilancia y seguimiento ante posibles réplicas.