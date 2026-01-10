Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 10 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 10 de enero de 2026, ha estado formada por los números 04, 07, 08, 22, 40 y 49. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3387681, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados
- Los termómetros volverán a bajar en Catalunya en un fin de semana de cielos despejados y avisos por viento
- Los psiquiatras defienden los antidepresivos... pero discrepan sobre cómo se están usando
- El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: 'Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa
- Restablecida la circulación en ocho líneas de Rodalies tras una avería en la señalización en El Prat
- Streamers' que se humillan en directo por dinero: un fenómeno en auge que mueve más de 50.000 millones de euros anuales
- España asumirá la vicepresidencia de la Agencia Internacional de Energías Renovables tras la salida de Trump de la entidad
- Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: 'La violación no ocurrió