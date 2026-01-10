Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 11 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 11 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados
- Los termómetros volverán a bajar en Catalunya en un fin de semana de cielos despejados y avisos por viento
- Los psiquiatras defienden los antidepresivos... pero discrepan sobre cómo se están usando
- El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: 'Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa
- Restablecida la circulación en ocho líneas de Rodalies tras una avería en la señalización en El Prat
- Streamers' que se humillan en directo por dinero: un fenómeno en auge que mueve más de 50.000 millones de euros anuales
- España asumirá la vicepresidencia de la Agencia Internacional de Energías Renovables tras la salida de Trump de la entidad
- Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: 'La violación no ocurrió