Patrícia Jané y Gina Castellà, maestras: "Respetar al niño no es dejarle hacer lo que quiera; el niño no puede decidirlo todo"

-¿Coinciden en la percepción de que las criaturas actuales están, por un lado, muy acostumbradas a estímulos rápidos, como los vídeos cortos en el móvil o la tablet, pero por el otro muestran evidentes carencias en aspectos básicos como el vocabulario y el dominio de su lengua materna?

-Patrícia Jané (P.J.): Es cierto que cada vez hay más alumnos con dificultades en el habla. Después llegan a hacer el mismo proceso, pero quizá un poco más tarde. Aunque todo el mundo intenta hacerlo lo mejor que puede en la educación de sus hijos y no se puede generalizar, a muchas familias les falta tiempo de calidad con sus hijos. Las jornadas laborales son muy largas. Trabajamos padre y madre y muchas veces, cuando llegas a casa, sigues teniendo trabajo y ¿qué es lo más fácil? Pues dar aquella herramienta que hace que el niño esté quieto y no moleste. Ahora mismo el recurso fácil son las tabletas, los móviles, la tele… Yo estoy muy contenta de que haya vuelto el Súper 3.

-En la tele pública, como mínimo, se da por hecho un filtro en los contenidos del canal infantil, claro...

-Gina Castellà (G.C.): En YouTube es más fácil que accedan a contenidos de poca calidad o inadecuados. En SX3 se cuida el lenguaje y los contenidos están pensados para cada edad. En programas como 'Mic' les hablan lento, calmado, la imagen es lenta, tranquila, lo que necesitan los niños de Infantil… No se puede generalizar, que también hay muchas familias y niños que no, que a veces quedan invisibilizados, pero sí nos encontramos a niños que ven productos que no son adecuados a su edad: llámale 'Juego del Calamar', Fortnite… Ellos no están preparados aún para discernir entre lo que es una situación real y una situación fantástica, porque viven mucho en ese mundo fantástico. Están en una edad muy vulnerable.

Las maestras Patrícia Jané y Gina Castellà en el patio de la escuela Cor de Maria Bastida, en Barcelona. / Ferran Nadeu

-No es un problema individual sino social, eso hace tiempo que es evidente...

-P.J.: No es solo lo que ven en la tele, hay también mucha falta de modelo lector, por ejemplo. Se ha reducido mucho la gente que lee delante de sus hijos. Ser un modelo lector es que tu hijo te vea leyendo. Muy pocos niños ven leer a sus padres en casa. ¿Que se explican cuentos? Sí, evidentemente hay muchas familias que explican cuentos, pero hay muchas otras que no. Ese es un trabajo, también, de la escuela, intentar que las familias sean ese modelo lector.

-G.C.: Y es importante mantener en el tiempo ese explicar un cuento antes de ir a dormir. Muchas veces a partir de los seis años las familias piensan que los niños ya saben leer y ya está. ¡Y no! Necesitan que les continúes leyendo porque trabajan la imaginación, aprenden el vocabulario… además de ser un momento compartido en el que se crea vínculo.

Gina y Patrícia, este semana en la escuela Cor de Maria Bastida de Barcelona. / Ferran Nadeu

-Antes hablaba de las diferencias entre Mic y Fortnite. Quizá Fortnite es un caso muy extremo, pero, aunque no miren vídeos violentos y miren Pocoyó, si lo hacen con el móvil y cada dos minutos cambian de vídeo, porque se aburren, se crean también hábitos poco saludables. ¿El alumnado tiene más dificultades para estar atento?

-P.J.: Hay mucha dispersión, sí, pero porque tenemos la atención muy diversificada. Tú estás en el sofá con la tele encendida y posiblemente con el móvil. Entonces, ¿dónde pones la atención? Tenemos tantos estímulos no controlados que es difícil retener la atención del alumnado, pero eso pasa de I-3 a 4º de ESO.

"Las actividades que necesitan más atención se tienen que hacer a primera hora de la mañana, que es cuando están más frescos" Patrícia Jané

-Ese es un problema social transversal, a todas las edades, pero entiendo que en la escuela es especialmente peligroso, porque es donde se tienen que sentar las bases de todo. ¿Intentan hacer las clases más dinámicas para captar más su dispersa atención?

-P.J.: Una de las esencias del colegio, que trabajamos desde I-3, es la comunicación. El lenguaje oral es fundamental para trabajar la escucha activa. Tenemos un espacio desde I-3 hasta 4º de ESO, aunque le cambiamos el nombre, en los pequeños lo llamamos nido y en los mayores, asamblea. Cada día empezamos y cerramos el día con un nido en el que trabajamos el pensamiento crítico y nos anticipamos a lo que pasará durante el día, y eso les ayuda a estructurarse.

-¿Es importante para los niños, esa anticipación?

-P.J.: Sí, y también es importante tener en cuenta los horarios. Las actividades que necesitan más atención por parte del alumno se tienen que hacer a primera hora de la mañana, que es cuando están más frescos. Si los niños no tienen una buena estructura del lenguaje oral no sabrán después pasar a la lectoescritura. Por eso desde muy pequeños empezamos el día hablando y acabamos el día hablando.

"A partir de los seis años hay familias que piensan que los niños ya saben leer y ya no hay que leerles cuentos, ¡y no! Necesitan que les seguimos leyendo porque trabajan la imaginación, aprenden vocabulario…" Gina Castellà

-Más allá del habla, ¿les cuesta más aprender a escribir? ¿Hacen peor letra porque no saben coger bien el lápiz?

-G.C.: Antes de pasar a coger una herramienta como un lápiz adecuadamente (motricidad fina) previamente tienes que desarrollar la motricidad gruesa.

-P.J.: Exacto. El control de las habilidades del cuerpo. Mantener una buena postura cuando estamos sentados, una coordinación con los brazos... Todo esto no se aprende de un día para el otro; cuando controlas el cuerpo (motricidad gruesa) vas introduciendo la motricidad más fina.

"La falta de límites crea niños inseguros y con baja autoestima" Patrícia Jané

-¿Y hay problemas con la motricidad gruesa, también?

P.J.: Son cuestiones como llevar al niño en cochecito al cole hasta los cuatro años. Ese niño necesita caminar, necesita coordinar. Hay muchísimas cosas que hay que trabajar antes de que el niño se siente a leer y a escribir. O la cantidad de rato que están sentados, quietos, delante de una pantalla. Hay niños que llegan a la escuela con un bajo tono muscular porque prácticamente no se mueven. Y básicamente porque esa motricidad gruesa no ha sido trabajada. Trabajar la motricidad fina si no se ha trabajado antes la gruesa es complicado.

G.C.: Otra de las esencias de la escuela es el movimiento. En la etapa de infantil es tan importante como la comunicación.

P.J.: Ahora está muy a la orden del día respetar al niño, pero respetar al niño no quiere decir que haga lo que le dé la gana. Necesitan una guía del adulto.

G.C.: No pueden decidirlo todo.

"Es más fácil que accedan a contenidos de poca calidad o inadecuados en Youtube que en la tele convencional" Gina Castellà

-Pero si en casa hacen eso de que el niño decide cuándo se cena y qué se cena…, ¿cómo logran que no pretendan hacer lo mismo en la escuela? ¿Cómo se gestiona en el cole esa falta de límites en casa?

-P.J.: Trabajamos mucho la pertenencia al grupo y el respeto. Solo por respeto a sus compañeros, aunque no les apetezca, hacen la actividad.

-G.C.: En I-3 e I-4 cuesta más, pero lo van aprendiendo. Quizá en casa siguen haciendo, pero en el colegio, no.

-P.J.: Pasa mucho, que familias te dicen 'no lo entiendo, porque me estás describiendo a un hijo que no es el mío, porque en casa se porta fatal'.

"Tenemos tantos estímulos no controlados que es muy difícil prestar atención a algo"

-Profesorado y familias coinciden también en ver que se ha perdido bastante la capacidad no solo de concentrarse, sino también de esforzarse. Las cosas que requieren esfuerzo aburren, las rechazan. ¿Cómo gestionan eso?

-P.J.: Uno de los efectos de la falta de límites es que crea niños inseguros y con poca autoestima. Al final no te valoras. Si nadie te guía tienes una incertidumbre y una inseguridad en todo aquello que haces. Desde el aula trabajamos mucho el ‘tú puedes’ con todos los niños, con los que tienen límites en casa, que también los hay, por supuesto, aunque ahora estemos centrados en hablar de los otros, y con los que no.

-Otro tema es trabajar la frustración. Es muy común evitar en lo posible que los niños se frustren.

-P.J.: Una de las cosas que más repetimos en la escuela es que si no nos equivocamos no aprendemos y que del error se aprende.