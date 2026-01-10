La Navidad de Vigo se apaga tras casi dos meses y el reto cumplido de mantener el nivel: «El beneficio es claro»

Casi dos meses después, 57 días para ser más concretos, Vigo cierra este domingo el telón de la Navidad con el apagado del alumbrado y de toda la decoración que ha engalanado las calles de la ciudad y dejando, una vez más, imágenes de calles abarrotadas de vecinos y visitantes, un auténtico filón para sectores como el turismo, la hostelería o el taxi, que coinciden en señalar el incremento de la facturación que tiene lugar en estas semanas, mientras que otros como el comercio local hablan de un sabor algo más agridulce, reconociendo no obstante los efectos positivos que el fenómeno navideño aporta a la urbe, «con un beneficio claro» que nadie niega.

«Claro que vale la pena, es un plus muy importante porque diciembre ya es el segundo o tercer mes del año en el que más facturamos, es nuestra segunda temporada alta», apunta el presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería (Feprotur), César Sánchez-Ballesteros, que habla de «más beneficios» para el sector del alojamiento que para la hostelería, «que se restringe más al área central de las luces». El factor meteorológico, con todo, ha sido un condicionante importante según Sánchez-Ballesteros, por las cuantiosas lluvias caídas en noviembre y la primera parte de diciembre: «Eso no ha ayudado».

Avala las buenas sensaciones también el presidente de la Asociación de Comercio y Hostelería del Casco Vello, Juanjo Figueroa. «Estamos muy contentos, claro que siempre puede ser mejor pero han sido semanas muy positivas tanto para hostelería como comercio, con gente de aquí y de fuera. El Casco Vello vuelve a ser referencia y la Navidad muy rentable, no se apaga el fenómeno», explica Figueroa, poniendo en valor también el duro trabajo que su colectivo realiza todo el año para ofrecer una experiencia de primer nivel en el barrio histórico de la ciudad.

Mientras, otros representantes del gremio del comercio tienen opiniones algo contrapuestas sobre la última campaña navideña. El presidente de Vigocomercio y también de los comerciantes de Teis, Roberto Giráldez, deja claro que «quejarse de lo que tenemos sería una aberración porque hace años no había nada», pero también señala las diferencias entre la zona centro y otros barrios como el suyo. «En el centro genera mucho más riqueza por toda esa afluencia que no notamos en sitios como Teis, pero sí es cierto que también nos influye positivamente», dice Giráldez, apuntando que ha notado este año por primera vez en su barrio un mayor trasiego de visitantes alojados en viviendas de uso turístico.

Más negativo es el presidente de la Federación Provincial de Comercio y de la Asociación de comerciantes de As Travesas, Iván Iglesias, que apunta que la facturación para el pequeño comercio «ha bajado entre un 5 y un 10%, algo que achacamos a la bajada de poder adquisitivo y a un cambio de tendencia en la que se priorizan ocio y hostelería y más compras online». Iglesias reconoce, con todo, el efecto positivo de la elevada afluencia, pero cree «un claro objetivo seguir sacando actividades del centro para que llegue a otras zonas de la ciudad».

Uno de los enclaves alejados del centro que estrenó este año la Navidad viguesa fue Bouzas, donde la Asociación de Amigos da Historia de Bouzas pudo, al fin, montar un mercadillo y programar actividades dinamizadoras que han dejado un gran sabor de boca. «Desde que paró de llover, fue todo magníficamente, mereció la pena porque conseguimos repercusión y que viniese un público muy familiar», destaca la presidenta del colectivo, Vanesa Domínguez.

Hasta la zona seguro que llegaron muchos visitantes en taxi, un gremio que también ha trabajado a destajo durante los últimos dos meses, como confirma el vicepresidente de Radio Taxi Vigo, Santiago Oitabén. «En general, ha sido muy positivo, con mucho movimiento porque la demanda es elevadísima», indica.

La movilidad durante las navidades, un auténtico desafío en las jornadas con más afluencia. / Jose Lores

¿Cómo seguir mejorando?

El sector del taxi puede hablar en primera persona de uno de los daños colaterales del fenómeno navideño, la movilidad. «Creo que fue un poco mejor el año pasado, el cambio de Cervantes creo que resultó un poco complicado porque afecta al entorno de Vialia, y a veces era una locura», señala Oitabén, que espera reunirse pronto con la Concejalía de Transportes para afinar este tipo de cuestiones de cara a la próxima edición.

Además de la descentralización que apuntaban voces como las del comercio, desde Bouzas piensan ya también en repetir experiencia, potenciando elementos como la estética «porque siempre hay cosas que mejorar».

En este sentido, desde Feprotur, Sánchez-Ballesteros resalta la «importancia de mantener el nivel porque cada vez salen más ciudades competidoras y esta riqueza que se genera es muy importante, porque redunda en toda la ciudad», un Vigo que dice hasta el año que viene a una de sus señas de identidad.