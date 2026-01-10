Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

Estudio sobre el riesgo

MAPA | Estas son las carreteras en el área de Barcelona más peligrosas para las bicis

La Generalitat contempla llevar a cabo la instalación de paneles alertando a los conductores sobre la presencia de ciclistas

RANKING | Las 10 carreteras más peligrosas de Catalunya: la T-314 de Reus desbanca a la Arrabasada tras cinco años

Los accidentes graves y mortales en

Los accidentes graves y mortales en / ANIOL RESCLOSA

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El último ranking de carreteras con mayor índice de peligrosidad en Catalunya en el trienio 2022-2024 del RACC pone de relieve el aumento sostenido de la siniestralidad que afecta a los ciclistas en la red viaria catalana. Aunque la bicicleta sigue teniendo un peso reducido en el conjunto de la movilidad interurbana, su vulnerabilidad y la falta de adaptación de muchas vías explican una concentración de accidentes graves en tramos muy concretos.

ACCIDENTALIDAD DE LA BICICLETA EN CARRETERAS

Gráfico que muestra la accidentalidad de bicicletas en carreteras.

En 2024 se registraron 357 accidentes de bicicletas, un 7% menos que el año anterior. De ellos, 46 se saldaron con muertos y heridos graves, un 12% menos que en 2023. Aún así, el informe muestra una curva de tendencia ascendente de los accidentes con ciclos implicados, llegando a superar las cifras anteriores a la pandemia.

Tramos con más accidentes

El documento identifica los diez tramos con más accidentes de bicicleta por kilómetro, seis de los cuales ya figuraban en el ranking del año anterior, lo que evidencia la persistencia de los puntos negros para este colectivo. En su mayoría, todos están relacionados con el uso recreativo de la bicicleta. Encabeza la lista, por segundo año consecutivo, la BV-5001 entre Martorelles y Vilanova del Vallès. Este es el tramo con mayor concentración de accidentes de bicicleta de toda la red analizada: las bicicletas están implicadas en el 60% de los accidentes graves.

ACCIDENTES DE BICICLETA

Le sigue la N-II entre el enlace de Mataró Nord de la C-32 y Pineda de Mar, donde el 43% de los accidentes graves afectan a ciclistas; la B-210 entre Viladecans y Gavà; la C-31C entre Sant Boi de Llobregat y El Prat; y la B-510 entre Argentona y Llinars del Vallès, donde todos los accidentes graves han involucrado a bicicletas.

Completan el ranking la T-314 entre Cambrils y Reus; la GI-522 entre Castellfollit de la Roca y Sant Joan les Fonts; la BV-5114 entre Sant Celoni y Fogars de Montclús; la N-340 entre Cervelló y el enlace con la B-23; y la TP-7225 entre Reus y El Morell.

Riesgo concentrado en el área metropolitana

La peligrosidad para los ciclistas no se distribuye de forma homogénea: Barcelona concentra siete de los diez tramos más peligrosos, mientras que Tarragona suma dos y Girona uno. Lleida no presenta ningún tramo.

Según el RACC, hay una convivencia cada vez más intensa entre tráfico urbano, interurbano y ciclista, con puntos de fricción especialmente localizados en carreteras pensadas inicialmente para coches y camiones. Aún más desde la pandemia, "se ha incorporado la bici en la movilidad", explicó el director general del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, durante la presentación del estudio en la sede del club de movilidad. En algunos puntos, la Generalitat contempla llevar a cabo la instalación de paneles alertando a los conductores sobre la presencia de ciclistas.

Adaptación de la red

En esta línea, el informe, que se publica desde hace 24 años en el marco del programa International Road Assessment Programme (iRAP), advierte de la necesidad de adaptar la infraestructura viaria a la realidad creciente del uso de la bicicleta, especialmente en los tramos donde la siniestralidad se repite año tras año. El estudio cuenta con la participación del RACC, el Servei Català de Trànsit, el Departament de Territori y la Diputació de Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados
  2. Los termómetros volverán a bajar en Catalunya en un fin de semana de cielos despejados y avisos por viento
  3. Los psiquiatras defienden los antidepresivos... pero discrepan sobre cómo se están usando
  4. Streamers' que se humillan en directo por dinero: un fenómeno en auge que mueve más de 50.000 millones de euros anuales
  5. El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: 'Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa
  6. Restablecida la circulación en ocho líneas de Rodalies tras una avería en la señalización en El Prat
  7. Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: 'La violación no ocurrió
  8. Los obispos españoles y el Vaticano abordan este viernes la visita del Papa a la Sagrada Familia en junio

Sentencias a domicilio en horario nocturno: "Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado"

Sentencias a domicilio en horario nocturno: "Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado"

Hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño

MAPA | Estas son las carreteras en el área de Barcelona más peligrosas para las bicis

MAPA | Estas son las carreteras en el área de Barcelona más peligrosas para las bicis

La nevada intensa corta tres carreteras en el Pirineo y obliga a circular con cadenas en una veintena

La nevada intensa corta tres carreteras en el Pirineo y obliga a circular con cadenas en una veintena

Muere un conductor de 78 años después de sufrir una indisposición y chocar contra un edificio en Vila-sacra (Girona)

Muere un conductor de 78 años después de sufrir una indisposición y chocar contra un edificio en Vila-sacra (Girona)

Abrir una botella de bebida libera microplásticos que contaminan los alimentos, según un estudio

Abrir una botella de bebida libera microplásticos que contaminan los alimentos, según un estudio

Las alertas sanitarias más llamativas de 2025 en España: restos de piedras, metales, vidrio y cannabis en la comida

Las alertas sanitarias más llamativas de 2025 en España: restos de piedras, metales, vidrio y cannabis en la comida

Carmen Prieto, testimonio en primera persona: "Los antidepresivos me dejaban plana emocionalmente"

Carmen Prieto, testimonio en primera persona: "Los antidepresivos me dejaban plana emocionalmente"