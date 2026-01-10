MAPA | Estas son las carreteras en el área de Barcelona más peligrosas para las bicis

El último ranking de carreteras con mayor índice de peligrosidad en Catalunya en el trienio 2022-2024 del RACC pone de relieve el aumento sostenido de la siniestralidad que afecta a los ciclistas en la red viaria catalana. Aunque la bicicleta sigue teniendo un peso reducido en el conjunto de la movilidad interurbana, su vulnerabilidad y la falta de adaptación de muchas vías explican una concentración de accidentes graves en tramos muy concretos.

ACCIDENTALIDAD DE LA BICICLETA EN CARRETERAS Gráfico que muestra la accidentalidad de bicicletas en carreteras.

En 2024 se registraron 357 accidentes de bicicletas, un 7% menos que el año anterior. De ellos, 46 se saldaron con muertos y heridos graves, un 12% menos que en 2023. Aún así, el informe muestra una curva de tendencia ascendente de los accidentes con ciclos implicados, llegando a superar las cifras anteriores a la pandemia.

Tramos con más accidentes

El documento identifica los diez tramos con más accidentes de bicicleta por kilómetro, seis de los cuales ya figuraban en el ranking del año anterior, lo que evidencia la persistencia de los puntos negros para este colectivo. En su mayoría, todos están relacionados con el uso recreativo de la bicicleta. Encabeza la lista, por segundo año consecutivo, la BV-5001 entre Martorelles y Vilanova del Vallès. Este es el tramo con mayor concentración de accidentes de bicicleta de toda la red analizada: las bicicletas están implicadas en el 60% de los accidentes graves.

ACCIDENTES DE BICICLETA

Le sigue la N-II entre el enlace de Mataró Nord de la C-32 y Pineda de Mar, donde el 43% de los accidentes graves afectan a ciclistas; la B-210 entre Viladecans y Gavà; la C-31C entre Sant Boi de Llobregat y El Prat; y la B-510 entre Argentona y Llinars del Vallès, donde todos los accidentes graves han involucrado a bicicletas.

Completan el ranking la T-314 entre Cambrils y Reus; la GI-522 entre Castellfollit de la Roca y Sant Joan les Fonts; la BV-5114 entre Sant Celoni y Fogars de Montclús; la N-340 entre Cervelló y el enlace con la B-23; y la TP-7225 entre Reus y El Morell.

Riesgo concentrado en el área metropolitana

La peligrosidad para los ciclistas no se distribuye de forma homogénea: Barcelona concentra siete de los diez tramos más peligrosos, mientras que Tarragona suma dos y Girona uno. Lleida no presenta ningún tramo.

Según el RACC, hay una convivencia cada vez más intensa entre tráfico urbano, interurbano y ciclista, con puntos de fricción especialmente localizados en carreteras pensadas inicialmente para coches y camiones. Aún más desde la pandemia, "se ha incorporado la bici en la movilidad", explicó el director general del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, durante la presentación del estudio en la sede del club de movilidad. En algunos puntos, la Generalitat contempla llevar a cabo la instalación de paneles alertando a los conductores sobre la presencia de ciclistas.

Adaptación de la red

En esta línea, el informe, que se publica desde hace 24 años en el marco del programa International Road Assessment Programme (iRAP), advierte de la necesidad de adaptar la infraestructura viaria a la realidad creciente del uso de la bicicleta, especialmente en los tramos donde la siniestralidad se repite año tras año. El estudio cuenta con la participación del RACC, el Servei Català de Trànsit, el Departament de Territori y la Diputació de Barcelona.