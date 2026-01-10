El consumo de ropa pierde peso en un gasto familiar lastrado por la vivienda

La campaña de rebajas de invierno está en marcha, y comercios de todo tipo lanzan ofertas para atraer a clientes en unas fechas que suceden a las Navidades, el periodo con más ventas del año. Pese a la euforia de los mensajes de los vendedores, los datos muestran que los hogares en España cada vez destinan una menor cantidad de su presupuesto anual a la ropa y el calzado, estrellas de las rebajas. En paralelo, el gasto en la vivienda crece con fuerza y pesa más a las familias que hace unos años.

De todo el gasto que hicieron las familias en 2023 en España, el 4,7% lo destinaron a ropa y calzado, dos puntos menos que en 2006, perdiendo un tercio de su peso, según datos del INE .

En el otro lado de la balanza, la vivienda es la partida que más crece, coincidiendo con el auge de precios en alquileres y compra . Pasa del 24,9% al 31,8% del presupuesto familiar desde el 2006. También suben con fuerza las comunicaciones, que pasan de ser el 2,8% del presupuesto familiar hace dos décadas, al 6,5% en 2023.

¿Cómo ha variado el consumo de las familias? Visualización del consumo de las familias a lo largo del tiempo.

El profesor en Economía Aplicada de la UB Ernest Pons explica a Verificat que la subida del precio de la vivienda está “desplazando” parte del gasto de las familias, en detrimento de otras partidas como la ropa y el calzado, que pueden ser menos necesarias. Prevé que las prioridades de gasto continuarán cambiando, sobre todo entre la gente joven, a los que se le suman unos salarios bajos.

Sobre la ropa en concreto, Pons señala, como hipótesis, que la bajada del gasto puede deberse por una reducción de compras o, por el contrario, por una priorización de la ropa barata o de segunda mano, aunque se siga consumiendo igual o más. En ese sentido, el 90% de la población española afirma que compra ropa en cadenas de 'fast fashion' o 'ultra fast fashion', según un estudio de Triodos Bank , que también reveló que más de la mitad de los encuestados amplía su armario cada mes.

Mientras tanto, la economía mundial consumió en seis años casi tantos materiales como en todo el siglo XX, según un informe del Circle Economy Foundation, que estudió la sostenibilidad de todas las industrias, no solo la textil. Más de la mitad de este consumo se produjo en los Estados Unidos y la Unión Europea, que albergan el 10% de la población mundial.

La moda, un consumo estacional

Una de las características que remarca Pons sobre el sector de la moda es su consumo estacional. Ello se refleja, en parte, en la variación de precios de la ropa y el calzado dentro del Índice de Precios de Consumo (IPC), que mide el INE . Cada año se repite el mismo patrón: el pico máximo de precios se da justo antes de Navidad, mientras que enero y febrero, junto a julio y agosto, son los meses más baratos, coincidiendo con las rebajas de invierno y verano, respectivamente.

Precio de la ropa y el calzado

En los últimos años, pese a encarecerse menos que el conjunto de la economía, la ropa y el calzado también ha subido precios. El coste medio de la ropa en 2025 supera al de los meses más caros de hace una década, y también se ha reducido la distancia entre los máximos y los mínimos del sector en comparación al periodo anterior a la pandemia.

Precio de la ropa rebajada

En el caso de las ventas del comercio minorista, aunque los datos disponibles que publica el INE no están desagregados por tipo de producto, el mejor mes en ventas es siempre diciembre, en temporada de Navidad, según datos analizados para el periodo 2000-2025. En cambio, enero suele ser un mes moderado, y febrero toca suelo con las menores ventas de todo el año. Tras la pandemia, enero ha entrado en terreno negativo por primera vez en la serie analizada, con menos ventas que el promedio anual.

Venta por meses

El comercio nota una “desestacionalización”

Pese a los movimientos anuales del sector, el presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica a Verificat que el pequeño comercio está notando una “desestacionalización” de las compras de los últimos años, como consecuencia de la proliferación de nuevas fechas de rebajas no tradicionales como el Black Friday. Para Puig, las rebajas de invierno siguen siendo fechas importantes para el pequeño comercio, cuando se acumula mucho stock después de la campaña navideña.

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, entrevistado por Verificat, también apunta a una reducción del “impacto social” que tenían las rebajas de invierno en las décadas de 1990, 2000 o 2010, por el auge reciente de otras campañas de ofertas. Sánchez apunta en concreto al Black Friday, con unas rebajas que “no se limitan a un día”, sino que duran hasta una semana justo antes de la temporada de ventas de Navidad.