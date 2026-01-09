Susto en el corte de agricultores en la C-16: un conductor choca contra la barricada en Olvan

Accidente inesperado en el corte de tráfico que está llevando a cabo el sector de la agricultura en la C-16 desde el jueves por la tarde. El corte se ha mantenido este viernes por la mañana sin afectaciones de circulación, ya que los coches han podido avanzar por la carretera vieja, por Cal Rosal.

A primera hora de la mañana, a las 5:30 horas, un coche ha chocado contra la barricada que los agricultores y ganaderos han formado en Olvan, donde una veintena de tractores ocupan la vía este viernes por la mañana. El conductor del vehículo, un joven de 20 años que circulaba en sentido sur, se ha saltado el desvío señalizado en la C-16 por la protesta de los payeses y ha acabado impactando contra unos neumáticos.

El chico, que ha salido por su propio pie del vehículo, ha sido trasladado de urgencia al Hospital de Berga con lesiones leves, según han confirmado los Bomberos. Los Servicios de Emergencias han recibido el aviso por el incidente, que se ha producido en el punto kilométrico 90. Los Bomberos han trabajado con tres dotaciones. El vehículo, que ha volcado y ha sufrido daños, se ha retirado de la carretera.

Protestas de los agricultores

El incidente se ha producido en el marco de las protestas del Gremi de la Pagesia para exigir que no se firme el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. El gremio avisa de que el acuerdo UE–Mercosur puede tener un efecto “devastador” en el sector. El portavoz de la organización, Jordi Ginabreda, ha asegurado en declaraciones a la ACN que el pacto es “malo para la payesía, pero también para la ciudadanía, ya que juega con la seguridad alimentaria”. “Llegarán alimentos del Mercosur hechos con productos que aquí son ilegales”, ha dicho, haciendo referencia a algunos tipos de pesticidas u hormonas de crecimiento. "Nuestros gobiernos utilizan la alimentación y el sector primario como moneda de cambio”, ha remachado.

El Gremi de la Pagesia cree que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur puede tener un efecto "devastador" para su sector

El sector reclama cláusulas espejo, es decir, que las condiciones de los productos que llegan sean las mismas que se exigen en los campos de aquí. Además, los payeses también critican los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC). Este viernes se presenta como una fecha clave en el acuerdo de la UE con los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— porque se podría desbloquear su firma formal. Bruselas reivindica el acuerdo como una “necesidad estratégica” y una fórmula para diversificar la economía ante las amenazas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y China. Los agricultores catalanes, sin embargo, no son los únicos que se oponen y también han mostrado reticencias los franceses, que este jueves también han salido a la calle, así como polacos e italianos.

Afectación a las carreteras

Este viernes, los agricultores también mantienen los cortes en la AP-7 en Pontós (Alt Empordà), en los accesos al Puerto de Tarragona (A-27 y T-11) y en Fondarella (A-2), a la espera de la reunión de esta tarde con el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig. Los payeses han pasado la noche en las carreteras en señal de protesta por el acuerdo entre la UE y el Mercosur, que este viernes afronta un día clave en Bruselas para desbloquearse. El Servicio Catalán de Tráfico también informa de que se mantienen las restricciones a los camiones en la N-II entre Bàscara y Pontós y en la GI-513 en Cornellà de Terri. En concreto, los cortes de tráfico son en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls; en la A-27 y la T-11 en los accesos al puerto de Tarragona por la A-27 y la T-11, y en la A-2 entre Bell-lloc d’Urgell y Mollerussa.