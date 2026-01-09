Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 10 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 10 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados
- Catalunya activa avisos por vientos huracanados y rachas de más de 80 km/h desde hoy y hasta el domingo
- Trump ordena la retirada de EEUU de los grandes organismos internacionales sobre cambio climático
- Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'También enseñan y educan
- La Audiencia de Barcelona deja en libertad a Santiago Laiglesia, investigado por la muerte de Helena Jubany
- ¿Cuándo caducan los billetes y tarjetas de metro y bus de 2025?
- El oncólogo catalán Joaquim Bellmunt, nombrado catedrático en Harvard