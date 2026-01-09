Interrumpida la circulación de ocho líneas de Rodalies por una avería en la señalización en El Prat

La circulación de trenes de las líneas R2, R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15, R16 y R17 ha quedado interrumpida este viernes por la tarde a causa de una incidencia en los sistemas de señalización detectada en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Según han informado Rodalies de Catalunya y Adif a través de mensajes en la red social X, los trenes no han podido circular entre las estaciones de Gavà y Bellvitge-Gornal, lo que ha afectado a miles de viajeros en plena franja vespertina.

Ante esta situación, Rodalies ha recomendado alternativas de transporte para los pasajeros con destino Vilanova i la Geltrú o Sant Vicenç de Calders. En concreto, se ha aconsejado utilizar la línea R4 desde Barcelona-Sants hasta Sant Vicenç de Calders y, desde allí, continuar el trayecto en la R2 hasta Gavà.

Poco antes de las siete de la tarde, Rodalies ha informado de que la circulación entre Gavà y Bellvitge-Gornal ha quedado restablecida, aunque los trenes continúan circulando con demoras que pueden superar los 30 minutos. Según la operadora, se está trabajando para recuperar progresivamente las frecuencias y los horarios habituales.