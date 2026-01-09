La fiscal general del Estado recuerda a los nuevos fiscales de Catalunya que "la ciudadanía necesita confiar en nosotros"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha celebrado este viernes su primer acto institucional en Barcelona después de que hace un mes relevase en el cargo a Álvaro García Ortiz, el anterior fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo. Peramato ha presidido en el Palau de Justicia de Barcelona la ceremonia de jura de 9 de los 27 fiscales destinados este año a juzgados catalanes, en un acto al que también han asistido al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso. El resto de fiscales destinados a Catalunya juraron el cargo en Madrid y se incorporarán proximamente.

En su intervención Peramato ha pedido a los nuevos fiscales a que ejercerán en Catalunya a que ejerzan con "técnica y el rigor jurídico" que son indispensables en el ministerio público pero también con "empatía, integridad y lealtad institucional" para conseguir apoyo de la población. "La ciudadanía necesita confiar en nosotros y esa confianza se construye día a día con cada actuación, palabra y decisión", ha añadido.

Peramato también ha instado a los nuevos fiscales a que atiendan "con especial dedicación" a las víctimas de violencia machista y a las personas más vulnerables y ha recordado que empezó su carrera profesional en Catalunya, en un destino en el que estuvo unos 9 años. Por eso, cree que los nuevos fiscales están en una "tierra de acogida" que les supondrá un valioso aprendizaje.

También el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha instado a los nuevos fiscales a proteger de forma "reforzada" los derechos de las víctimas y los vulnerables, especialmente en ámbitos como la violencia contra la mujer, discapacitados y menores. Además, cree que es "preocupante" el servicio público en Catalunya y otras comunidades por el "aumento de delitos y litigiosidad", la falta de digitalización y un déficil de las infraestructuras necesarias, pese a que ha remarcado que la situación ha mejorado en los últimos años.

Sin embargo, ha dejado claro que espera que el uso habitual y masivo del papel quede "definitivamente desterrado" este año. Bañeres ha añadido que los derechos lingüísticos "no sólo son una obligación legal", sino que el conocimiento del catalán debe servir la los nuevos fiscales a comprender mejor la realidad social catalana y para dar un mejor servicio al ciudadano.

En este acto de jura también acudieron la Fiscal Jefe Provincial de Barcelona, Neus Pujal; el Teniente Fiscal de la Fiscalía de Catalunya, Pedro Ariche, el conseller de JusticIa y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.