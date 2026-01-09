Los termómetros volverán a bajar en Catalunya en un fin de semana de cielos despejados y avisos por viento

Tras una semana especialmente convulsa en el ámbito meteorológico, que arrancó con nevadas dispersas y una ola de frío polar durante durante el día de Reyes, Catalunya se adentra en un fin de semana donde el cielo se mantendrá algo más estable, con cielos despejados pero, aún así, con algún que otro elemento revuelto. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica una nueva bajada de los termómetros catalanes en las próximas horas que, en algunos puntos, también irá acompañada de fuertes vientos que podrían dejar rachas de 80 km/h. En las comarcas pirenaicas se han activado varios avisos ante las intensas nevadas previstas entre el viernes y el domingo por la mañana, por lo que se pide a los montañeros extremar precauciones.

Este viernes, en el arranque del fin de semana, el Ayuntamiento de Barcelona ha decretado el cierre de parques y jardines por el viento. El consistorio afirma que se ha activado el Plan de Actuación Municipal por viento en fase de alerta ante las fuertes rachas que se están registrando en la ciudad. Los Bomberos de Barcelona, por su parte, afirmna que ya se han realizado al menos 15 salidas relacionadas con viento durante la jornada. Protección Civil ha situado en alerta el plan Ventcat y alerta de que las ventoleras podrán superar los 72 km/h este viernes por la tarde en varias zonas del Penedès, Campo de Tarragona, Barcelona, Cataluña Central, Alt Pirineu y Aran y Ponent.

Bajada de las temperaturas

Los modelos indican que las temperaturas empezarán a bajar el sábado. Por un lado, se espera un descenso de las máximas durante el día y, por otro lado, todo apunta a que las mínimas nocturnas también irán bajando. En Barcelona, por ejemplo, se estima que la bajada podría ser de más de dos grados en tan solo una jornada. La situación se repetirá también de cara al domingo, cuando se espera que los termómetros sigan bajando hasta como mínimo el mediodía. Después, según indican los pronósticos a medio plazo, parece que el mercurio empezará a recuperarse y subirá a partir del lunes.

El frío podría volver a protagonizar el fin de semana aunque, por ahora, no se espera nada comparable a lo vivido entre el lunes y el miércoles. El otro elemento que podría marcar la agenda es el viento ya que se esperan fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h en varios puntos del territorio. El sábado hay avisos activados por viento desde el Garraf hasta el Montsià, pasando por el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Conca de Barberà, Urgell, Segarra y Anoia. De cara al domingo los avisos por esta causa se focalizan en comarcas pirenaicas como la Cerdanya, el Ripollès, el Pallars y la Vall d'Aran.

En la franja pirenaica también hay activados varios avisos por nieve entre el viernes y el domingo. Sobre todo en puntos como la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà y Alta Ribagorça, donde se espera un fin de semana marcado por las precipitaciones. Los modelos indican que durante estas jornadas podrían caer hasta 10 centímetros de nieve a cotas de 900 metros de altitud. Esto, unido a los avisos por viento, podría dar lugar a fuertes ventiscas que dificulten la visibilidad en zonas de alta montaña y hasta posibles aludes. Es por eso que desde Protecció Civil piden a los montañeros extremar las precauciones mientras dure este episodio.