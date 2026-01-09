Alerta policial por el repunte de estafas en la compraventa online y la técnica del 'Bizum inverso'

La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha detectado un incremento de estafas relacionadas con la compraventa online, especialmente a través de plataformas digitales, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. La operativa fraudulenta también se extiende por toda España.

Los delincuentes emplean métodos cada vez más elaborados para ganarse la confianza de las víctimas y conseguir transferencias de dinero de forma fraudulenta. Estas estafas afectan tanto a compradores como a vendedores, repitiéndose patrones muy similares detectados en recientes actuaciones policiales.

Modus operandi

Los estafadores publican anuncios con precios especialmente atractivos, utilizando fotografías reales obtenidas de otros anuncios legítimos. Una vez establecen contacto, muestran gran interés por cerrar la operación con rapidez, empleando un trato cercano y generando una falsa sensación de confianza.

En muchos casos, los delincuentes evitan el contacto personal, alegando viajes, problemas laborales o cualquier excusa que impida la entrega en mano. El pago se dirige siempre a canales digitales, fuera de las plataformas oficiales, donde el control es inexistente.

El bizum inverso

En una denuncia interpuesta en Zaragoza tan solo hace unos días, se describe una estafa mediante la técnica conocida como 'Bizum inverso', en la que el autor, haciéndose pasar por un comprador interesado, contacta con la víctima tras la publicación de un anuncio de venta de su vehículo. Una vez ganada su confianza, le comunica que va a realizar el pago a través de Bizum. Sin embargo, en lugar de enviar dinero, envía una solicitud de cobro.

El estafador induce a la víctima a aceptar dicha solicitud bajo el engaño de que se trata de un paso necesario para recibir el importe de la venta, provocando que sea la propia víctima quien autorice la salida del dinero de su cuenta bancaria.

Tras consumarse la operación, el autor corta toda comunicación y desaparece, confirmándose posteriormente el perjuicio económico. En este caso concreto la cuantía ascendió a 800 euros.

Recomendaciones

La Policía Nacional insta a desconfiar de precios muy por debajo del valor real del producto, no aceptar solicitudes de Bizum creyendo que es un pago recibido ya que recuerda que Bizum no requiere aceptar cargos para recibir dinero.

Además recomienda no acceder a enlaces enviados por desconocidos, aunque aparenten ser seguros; no facilitar datos personales, bancarios ni códigos de verificación y priorizar la entrega en mano y el pago presencial siempre que sea posible. En cualquier caso, ante cualquier duda, recomienda detener la operación y verificar.

En el caso de haber sido víctima de una de estas estafas, llama a contactar de inmediato con la entidad bancaria para intentar bloquear la operación. Además, propone recopilar toda la información disponible --conversaciones, anuncios, justificantes y enlaces-- y presentar una denuncia en una comisaría de la Policía Nacional o a través de los canales oficiales. Por ello no hay que borrar pruebas ni conversaciones, aunque resulte molesto tenerlas ahí.

El lema ha de ser "la información, la mejor defensa". En ese sentido, la Policía Nacional recuerda que la prevención y la información son las herramientas más eficaces frente a este tipo de delitos, que continúan evolucionando y adaptándose a los hábitos digitales de la ciudadanía.