Igualdad pide más coordinación contra la violencia machista: uno de cada tres municipios con policía local no forma parte del sistema VioGén

2026 ha empezado con dos nuevos asesinatos machistas. En apenas dos días, entre el 4 y el 5 de enero, ha tenido lugar un feminicidio en Jaén y otro en Las Palmas, que se suman a las 1.341 víctimas que han perdido la vida desde 2003. Precisamente, para analizar los 12 crímenes que tuvieron lugar en noviembre y diciembre del año que ha terminado, este jueves se ha reunido el Comité de Crisis que reúne a todas las instituciones con competencias. En el encuentro, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a las autonomías que firmen pactos políticos similares al pacto de Estado que todos los partidos, excepto Vox, rubricaron en las Cortes en febrero de 2025, con 462 nuevas medidas para combatir este problema estructural. Asimismo ha urgido a los municipios a mejorar la coordinación.

"Necesitamos que las comunidades autónomas refuercen la política contra la violencia machista con pactos autonómicos" Ana Redondo — Ministra de Igualdad

"Hoy, en este Comité de Crisis, reafirmaremos nuestro compromiso y también la coordinación, que es fundamental. Es una política de Estado [...]; pero ahora necesitamos también que las comunidades autónomas la refuercen con pactos autonómicos [...] Hay comunidades donde el número de asesinatos ha sido especialmente relevante, por ejemplo, en Andalucía. Por eso creemos que es importante que las políticas de lucha contra la violencia de género estén fuera de la batalla partidista. Eso lo hemos conseguido con el pacto de Estado y ahora necesitamos esos pactos autonómicos que refuercen aún más todos los mecanismos e instrumentos frente a la violencia machista", ha indicado Redondo al inicio de la reunión.

428 municipios de los 1.250 con policía local no se han integrado en el sistema de protección VioGén

Asimismo, la ministra ha adelantado que, en el Comité de Crisis, Igualdad hará un "llamamiento" a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que todas las ciudades con policía local propia se incorporen al sistema de protección de víctimas de la violencia de género VioGén. A este sistema solo se han incorporado 822 municipios con policía local, de las más de 1.250 entidades locales que disponen en España de un cuerpo policial propio. Es decir que uno de cada tres municipios que podrían integrarse en el sistema no lo están. Son un total de 428, un 34%. Por tanto, ha concluido la ministra, "hay margen de mejora para seguir avanzando en esta lucha terrible contra la violencia de género".

"Quien es un maltratador es también un mal ciudadano, es un mal padre, es una mala persona y por lo tanto, hay que poner ahí el foco" Ana Redondo

Cuando un consistorio ingresa en VioGén asume competencias y obligaciones en la protección de víctimas de violencia machista y, para poder hacerlo, se le transfieren desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género unos recursos económicos que van en función del grado de responsabilidad asumido. Al firmar el acuerdo con un ayuntamiento, se establece qué tipo de colaboración se asume en la protección de las víctimas. Es decir, se reparte el trabajo entre Policía Nacional, Guardia Civil y el consistorio -su policía local y sus funcionarios-. Y se fija el porcentaje de casos que cada uno puede controlar.

No todos los ayuntamientos que están presentes en el sistema disponen de policía local, pero pueden ofrecer funcionarios para asistir a las víctimas: por ejemplo, para acompañarlas a interponer una denuncia, para cuidar de sus hijos mientras lo hace, etcétera. El hecho de que una localidad no esté presente en VioGén no implica que las víctimas de violencia de género de ese territorio estén desprotegidas, pues tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil asumen su protección con independencia de la participación del ayuntamiento.

El foco en el asesino

Por último, la ministra ha pedido que este año se "cambie la perspectiva" y se ponga más el foco en el asesino, un asunto que también se trabajará en este y sucesivos Comités de Crisis. Según Redondo, las instituciones tienen que "incidir" en que la sociedad en su conjunto "sancione" al maltratador porque es un "mal padre, una mala persona y un mal ciudadano". "Quien es un maltratador es también un mal ciudadano, es un mal padre, es una mala persona y por lo tanto, hay que incidir en en en ese foco, focalizar sobre el maltratador como un mal ciudadano, como mala persona y también incidir en las penas a las que se enfrenta", ha insistido.

"Esto hay que decirlo: quien asesina a una mujer que es pareja o expareja se enfrenta a penas muy importantes que acaban con su vida, 15 o 25 años, incluso se puede llegar a la prisión permanente revisable. (...) Hay que incidir en cuál es la sanción social, la sanción penal a estos criminales", ha remachado.