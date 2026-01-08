Decenas de tractores de agricultores cortan la AP-7 y la N-II en Pontós en protesta por el acuerdo del Mercosur y los recortes

Cerca de un centenar de tractores de agricultores de las comarcas de Girona bloquean desde esta madrugada la autopista AP-7 y la N-II a la altura de Pontós (Alt Empordà). Lo hacen en protesta por la política agraria europea, especialmente por el acuerdo con el Mercosur y los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC). Los tractores entraron alrededor de las tres de la madrugada en la autopista y bloquearon el paso, lo que obligó a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha. Está previsto que haya más movilizaciones, entre ellas en el peaje del Voló, en este caso por parte de los campesinos de la Catalunya Nord. La previsión es quedarse hasta evitar la firma del acuerdo del Mercosur, prevista para la próxima semana.

Los Mossos han desplegado una fuerte presencia policial con unidades de orden público, justo en el tramo donde confluyen la AP-7 y la N-II y que se ha convertido en uno de los lugares habituales de protesta de los campesinos. Sin embargo, no se ha registrado ningún incidente con la policía, que eso sí, se mantiene en la zona. Para acceder a la autopista, los campesinos han abierto un paso al lado junto a un campo, por el que han entrado con los tractores. Para cortar las vías también colocaron neumáticos en la carretera.

Comunicado

En un comunicado, el sector señala que el acuerdo con Mercosur permite "la entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos producidos con elementos y normas que están prohibidos aquí", como algunos tipos de pesticidas peligrosos u hormonas de crecimiento. Además, también señalan que están los costes laborales son mínimos, la deforestación masiva y que existe una falta evidente de controles. Todo ello, señalan los campesinos, supone una "competencia desleal" hacia ellos.

Con este y otros acuerdos comerciales internacionales, dice el sector que pierde soberanía y seguridad alimentaria y que se pone en riesgo la salud de la población, porque los alimentos importados no garantizan la misma seguridad alimentaria ni reciben los mismos controles que aquí se exigen. Por eso, piden que no se firme el acuerdo del Mercosur previsto para la próxima semana y que se implementen cláusulas espejo, o sea, que las condiciones sean las mismas que tienen los productos de los campos de aquí.

También reclaman una PEC "fuerte" y unos controles sanitarios "realistas y adaptados al territorio", en paralelo a una gestión "eficiente" de la fauna salvaje y cinegética. A todo ello, los campesinos añaden los recortes previstos de la PAC y la imposición de protocolos de sanidad animal que consideran "absurdos e ineficaces, diseñados desde lejanos despachos y completamente desconectados de la realidad del campo".

Incumplimientos de Cervera

Por último, los campesinos cargan contra los acuerdos que se firmaron en Cervera entre el Gobierno y el Gremio de la Pagesia Catalana y que, dicen, han sido incompletos. El sector recuerda que se asumieron compromisos claros con el sector que, en la actualidad, la mayoría no se han materializado. "Una vez más, las promesas quedan en papel mojado mientras el campo sigue ahogado", remarca el comunicado.