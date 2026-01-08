Tecnología recuperada
La Universidad de Alicante resucita los icónicos disquetes de los ordenadores de los años 80
Investigadores patentan un dispositivo que permite recuperar discos clásicos de Amstrad, ZX Spectrum y Commodore con sonido real
A. Fajardo
Antes de la irrupción de la inteligencia artificial (IA), de la llegada de los smartphones, los portátiles o las tablets, los ordenadores leían disquetes, que permitían guardar y reproducir archivos y programas en los años ochenta. Toda una reliquia que fue reemplazada por el avance de la tecnología, como fueron los CD, los DVD o el USB.
Ahora, la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado un innovador dispositivo de almacenamiento externo que permite a los microordenadores clásicos, como Amstrad CPC, ZX Spectrum o Commodore, volver a funcionar con la misma fidelidad que sus disqueteras originales, incluyendo el característico sonido del cabezal de lectura.
Esta tecnología está orientada a sectores como la educación, los museos y exposiciones, la investigación y conservación digital, la industria del retrocomputing, el desarrollo de contenidos educativos y las soluciones de accesibilidad digital. La invención está protegida mediante patente y surge como respuesta a la creciente dificultad para encontrar disqueteras funcionales y a las limitaciones de los emuladores actuales.
Desde el equipo investigador, liderado por la profesora Teresa Pozo-Rico, explican que el dispositivo "replica de forma fiel las señales eléctricas y el comportamiento de una unidad de disquete original, permitiendo ejecutar software antiguo exactamente igual que hace décadas". A diferencia de otros sistemas disponibles en el mercado, añade el grupo REACT, "la solución mantiene la compatibilidad física exacta con los distintos formatos de disquete y recupera la experiencia auditiva original, un elemento clave para la autenticidad histórica y la accesibilidad".
La tecnología integra un emulador de disquetera controlado por un microcontrolador, una pantalla LCD, botones y un codificador rotativo que facilitan la navegación por los archivos. Además, incorpora un altavoz que reproduce en tiempo real el sonido del cabezal de lectura y un LED indicador del estado operativo. Todo ello se aloja en una carcasa impresa en 3D que encaja perfectamente en el espacio de la disquetera original del ordenador.
Según explica Teresa Pozo-Rico, "el dispositivo permite reutilizar equipos históricos sin alterarlos, lo que resulta fundamental en contextos educativos, museográficos y de conservación digital, donde preservar la integridad del hardware es una prioridad". Asimismo, subrayan que "la interfaz ha sido diseñada para ser sencilla y accesible, facilitando su uso también a personas con discapacidad visual".
El dispositivo permite reutilizar equipos históricos sin alterarlos, lo que resulta fundamental en contextos educativos, museográficos y de conservación digital
Ensayos y explotación comercial
Además, señala que los ensayos de laboratorio y pruebas de campo han confirmado la compatibilidad del prototipo con los principales modelos de microordenadores clásicos, así como la estabilidad del sistema tras numerosos ciclos de lectura y escritura.
La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad de Alicante ha lanzado una oferta tecnológica para encontrar empresas interesadas en adquirir una licencia de la patente para su explotación comercial. Las vías de colaboración incluyen la fabricación y comercialización del dispositivo, el desarrollo de proyectos conjuntos en entornos educativos o museísticos, y la adaptación del sistema a nuevos modelos de microordenadores clásicos.
Además, la Universidad de Alicante ofrece asesoramiento técnico y científico por parte del equipo investigador, con posibilidad de personalizar la solución para distintos contextos de uso y necesidades del mercado.
