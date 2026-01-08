La portada de EL PERIÓDICO del 9 de enero de 2026

Primera plana de la edición impresa
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 9 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- La Guardia Civil alerta de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Desplome de temperaturas en Catalunya: Vaqueira llega a los -17,4º y Barcelona registra -2,5º en el Observatori Fabra, la más baja desde 2018
- El refugio de Sergio Dalma en un pueblo del Empordà de poco más de 130 habitantes
- Los embalses catalanes registran el mayor aumento de reservas de agua de los últimos 25 años
- Catalunya activa avisos por vientos huracanados y rachas de más de 80 km/h desde este jueves y hasta como mínimo el domingo
- La llegada de la borrasca Goretti y de una ciclogénesis explosiva dejará temporales en varios puntos de Europa y fuertes vientos en España
- El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: 'En casa ya no cabe nada más