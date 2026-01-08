Teletrabajo
El pueblo de España de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
Solo en 2025, esta localidad ha acogido a un total de 52 nómadas digitales procedentes de 19 países distintos de la mano de ‘Rooral’, una asociación co-living co-working
Vicente Ruiz, propietario de un 'coworking': "Lo poco que ganamos cada año lo reinvertimos para abrir otro"
Chaima Laghrissi
El teletrabajo llegó en pandemia para quedarse y con él la forma de trabajar evolucionó hacia un nuevo modelo. En algunos puestos de trabajo ya solo se necesita ordenador en mano y una buena conexión wifi. Un sistema laboral con el que nació un nuevo tipo de trabajadores: los nómadas digitales.
Y con él, municipios que atraen a este tipo de empleados extranjeros con el fin de acabar así con la España vaciada. En Málaga hay un pueblo que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales de todo el mundo y que en solo en 2025 ha recibido a un total medio centenar.
Se trata de Benarrabá, un pequeño pueblo de 450 habitantes del Valle del Genal, que ha acogido a un total de 52 nómadas digitales procedentes de 19 países distintos de la mano de ‘Rooral’, una asociación co-living co-working que establece alianzas con pueblos ubicados en áreas despobladas para acoger a personas que quieren teletrabajar y formar parte activa de la vida local.
Lo que comenzó en enero de 2025 como un proyecto piloto, ya es todo un éxito. Y por tercer año consecutivo, diferentes grupos de personas procedentes de distintos países han residido, trabajado y se han fundido con la vida del pueblo durante varias semanas.
La estancia media de estos teletrabajadores ha sido de 24 días, contribuyendo a revitalizar la economía del municipio: "Benarrabá tiene un entorno natural inigualable, un centro de innovación con un equipamiento maravilloso, una apuesta clara por la digitalización como herramienta para crear nuevas oportunidades, alojamientos de calidad disponibles para que los nómadas digitales residan durante su estancia y, sobre todo, una comunidad de vecinos muy abierta y acogedora", indicó Juan Barbed, responsable de ‘Rooral’.
Espacios de coworking y revitalización del municipio
El Ayuntamiento de Benarrabá y la comunidad local, ‘Rooral’ se encarga de organizar todo lo necesario para que la gente pueda teletrabajar y sentir que forma parte de la vida de un pueblo: espacio co-working, alojamiento y actividades socioculturales para convivir e integrarse en la identidad cultural del municipio, disfrutar de su gastronomía y descubrir su entorno natural.
Otra pieza clave de la asociación ‘Rooral’ es que los teletrabajadores aportan en muchas ocasiones a la dinamización del territorio. En este sentido, y a modo de ejemplo, un artista ha pintado retratos de 45 vecinos y vecinas de Benarrabá, se ha grabado un documental sonoro del municipio o se ha creado un mapa con los puntos singulares y de interés del pueblo, entre otras iniciativas.
Además, se han organizado distintas actividades en las que los nómadas digitales han contribuido con su talento y habilidades a potenciar la innovación y el emprendimiento rural en la comarca.
- La Guardia Civil alerta de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Desplome de temperaturas en Catalunya: Vaqueira llega a los -17,4º y Barcelona registra -2,5º en el Observatori Fabra, la más baja desde 2018
- El refugio de Sergio Dalma en un pueblo del Empordà de poco más de 130 habitantes
- Los embalses catalanes registran el mayor aumento de reservas de agua de los últimos 25 años
- Catalunya activa avisos por vientos huracanados y rachas de más de 80 km/h desde este jueves y hasta como mínimo el domingo
- La llegada de la borrasca Goretti y de una ciclogénesis explosiva dejará temporales en varios puntos de Europa y fuertes vientos en España
- El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: 'En casa ya no cabe nada más