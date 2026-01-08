El oncólogo catalán Joaquim Bellmunt, nombrado catedrático en Harvard

Por primera vez, un médico catalán, Joaquim Bellmunt, formado en universidades españolas, en su caso en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido nombrado catedrático en la Universidad de Harvard, uno de los centros de enseñanza superior más prestigiosos del mundo y una institución de referencia internacional en medicina.

Bellmunt es oncólogo especialista en cáncer genitourinario y uno de los máximos expertos del mundo en cáncer de vejiga y riñón. El primero es el quinto tumor más diagnosticado en España, con unos 20.000 casos anuales, mientras el de riñón, aunque menos común, también es relevante, dado que ocupa el tercer lugar en tumores urológicos. Ambos están muy asociados al tabaquismo y la obesidad.

En conversación con EL PERIÓDICO, Bellmunt explica que está "muy contento" con el nombramiento, porque supone "la distinción más alta que se puede obtener" en el mundo de la docencia. De hecho, el proceso de selección hasta su nombramiento como catedrático ha sido "riguroso y duro"; comenzó hace dos años y medio, en los que su currículum, de más de 400 páginas, ha sido revisado "exhaustivamente", según explica.

Amplia trayectoria

Bellmunt combina actualmente la dirección del Bladder Cancer Center, del Dana Farber Center Institute de Havard, con la dirección del Instituto Oncológico Equipo Dr. Bellmunt en el Hospital Dexeus Grupo Quirón. Asimismo, sigue vinculado al Hospital del Mar y a la Asociación Europea en Investigación y Tratamiento del Cáncer EORTC. Bellmunt se licenció en Medicina y Cirugía en la Autónoma de Barcelona en 1982 y se doctoró 'cum laude' en 1989, en la misma universidad. Realizó la especialidad en oncología en el Hospital Vall d'Hebron, completando su formación con el Certificado Europeo en Oncología Médica en Londres en 1989 y con estancias en el Servicio de Inmunología Clínica en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, en 1987 y 1989. Tras completar la residencia, se unió al Servicio de Oncología del Vall d'Hebron como responsable de la Unidad Urooncológica.

En enero de 2006, fue nombrado Jefe de la Sección de Tumores Sólidos del Servicio de Oncología del Hospital del Mar en Barcelona. Y, desde verano del 2008 y fruto de su colaboración con el Dana Farber Cancer Institute (DFCI), hasta finales 2012 fue Visiting Professor de la Universidad de Harvard. Ya en marzo de 2013 fue nombrado director del Bladder Cancer Center del DFCI, de Harvard, y Profesor Asociado de esta universidad.

Ensayos y artículos

Asimismo, es profesor de medicina en la Universitat Pompeu Fabra y asesor editorial de varias publicaciones médicas. Destaca, además, por haber publicado más de 350 artículos arbitrados y más de 340 comunicaciones en congresos y capítulos de libro. Sus áreas de interés en investigación son la oncología clínica génito-urinaria, los fármacos dirigidos a nuevas dianas terapéuticas y la investigación clínica precoz y translacional en el ámbito de la inmunoterapia y los receptores de factores de crecimiento, entre otros, como objetivos en la terapia del cáncer.

A su vez, dirige ensayos internacionales de nuevos fármacos inmunoterápicos en el tratamiento del cáncer de próstata, riñón y vejiga. Además, es miembro de la Sociedad Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO), de la Asociación Europea de Oncología Médica (ESMO) y de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Y participa como asesor experto en la elaboración y desarrollo de las Oncoguies del CatSalut de la Generalitat de Catalunya.