El Gobierno lanza su primera campaña para concienciar sobre el cambio climático: "Somos la última generación que puede actuar"

La madre Tierra tiene un mensaje para la humanidad. "Estaba aquí antes que todos vosotros. Os he visto pasar de las cuevas a estudiar las estrellas. Ahora tenéis un gran reto por delante y se llama cambio climático", relata la 'pachamama', creadora de todos los ecosistemas y seres vivos que habitan nuestro planeta, en el primer anuncio lanzado por el Gobierno para concienciar sobre el cambio climático.

Su mensaje, lejos de ser una regañina, recuerda a la ciudadanía que ya tenemos las herramientas para actuar frente a este problema y que, de hecho, las acciones que ya estamos tomando para crear una agricultura más sostenible, para preservar la biodiversidad y fomentar las energías renovables son las únicas herramientas que tenemos para asegurar un futuro habitable para todos.

"Hay motivos para la esperanza. España es vulnerable al cambio climático pero tiene herramientas para actuar" Sara Aagesen — Ministra para la Transición Ecológica

"Somos la última generación que aún tiene margen real para actuar y frenar los efectos del cambio climático", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación del anuncio celebrada este jueves.

"Hay motivos para la esperanza. España es un país vulnerable al cambio climático pero también es un país que tiene herramientas para luchar frente a ello. Tenemos sol y viento, pero sobre todo tenemos talento, industria, conocimiento y una sociedad comprometida con la causa", ha argumentado Aagesen, quien ha hecho énfasis en el lema de la campaña, "El gran desafío de nuestra era", debe abordarse con "optimismo y visión de futuro".

Cambio de foco

El tono de la nueva campaña del Gobierno es muy distinto al de otras campañas institucionales lanzadas en las últimas décadas para concienciar sobre la protección del medio ambiente. Sobre todo porque ahora, a diferencia de otros anuncios, el mensaje no se focaliza en un problema concreto sino en la necesidad de actuar frente a un problema global como el cambio climático. En los años 80, por ejemplo, se lanzó el célebre anuncio de "Pezqueñines no, gracias" en la que pequeños peces de colores cantaban una pegadiza melodía reclamando una pesca más sostenible. Una década más tarde, en los 90, el mismísimo Joan Manuel Serrat apareció en todas las televisiones de España cantando "Todos contra el fuego". En 2011, la selección española de fútbol protagonizó una campaña reclamando el ahorro de energía y recordando que "cada pequeño gesto cuenta".

En el último anuncio, desplegado con un presupuesto total de dos millones de euros, se reivindica el rol de la ciencia como herramienta para "cuidar de la humanidad" y "encontrar respuestas eficaces frente a la crisis climática". También se habla de la necesidad de impulsar una agricultura y una ganadería sostenibles para "asegurar la seguridad alimentaria y la convivencia con el plenat", así como la protección de la biodiversidad "para proteger especies, ecosistemas y la supervivencia humana". En último lugar también se hace hincapié en cómo "la acción climática impulsa la innovación tecnológica, el desarrollo económico sostenible y la construcción de un futuro de seguridad y bienestar".