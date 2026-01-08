Catalunya activa avisos por vientos huracanados y rachas de más de 80 km/h desde este jueves y hasta como mínimo el domingo

Tras unos días marcados por un intenso frío, Catalunya vive este jueves un nuevo cambio de tiempo. Según apuntan los pronósticos del Servei Meteorològic de Catalunya, a partir de hoy se espera que los termómetros se vayan recuperando poco a poco hasta volver a marcar valores normales para la época. En contrapartida, entre jueves y viernes se espera que la llegada de la nueva borrasca Goretti, que descargará con fuerza en el norte de Europa, podría dejar rachas de viento huracanas y temporales marítimos en distintos puntos del territorio. Meteocat ha activado varios avisos de nivel amarillo y naranja ante rachas que podrían superar los 80 km/h. Protecció Civil, por su parte, pide extremar las precauciones en todas las actividades al aire libre.

Este jueves por la mañana hay varios avisos por viento activados entre las comarcas pirenaicas y la zona litoral y prelitoral que engloba desde el Barcelonès hasta el Baix Camp y l'Anoia. Los avisos más severos para esta franja se concentran en el Penedès, donde se esperan vientos huracanados de hasta 80 km/h. De cara a la tarde, los modelos indican que el viento se extenderá por buena parte del litlra y prelitoral, desde el Vallès hasta el Alt Camp. En la mayoría de casos se espera que el viento sea de componente norte y oeste y que, en algunos puntos, pueda dar lugar a rachas muy fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología también activa dos avisos de nivel amarillo para el jueves en el Empordà y en la costa de Tarragona.

La situación se repetirá de cara al viernes, cuando en algunos puntos podría dejar registros aún más extremos que el día anterior. Para entonces hay varios avisos de nivel naranja activados en todo el territorio. Por la mañana, los más severos se extienden desde La Selva, el Vallès, el Baix Llobregat, el Alt Penedès y l'Anoia, aunque en muchas comarcas aledañas como el Maresme y el Barcelonès también hay activados avisos de nivel amarillo. De cara a la tarde, el viento irá extendiéndose con fuerza por gran parte de las comarcas de interior, hasta el Ponent de Lleida y la Vall d'Aran.

Los modelos indican que este fenómeno podría extenderse como mínimo hasta la madrugada del domingo. Por el momento, los modelos se muestran inciertos sobre qué pasará tras el paso de las borrascas Francis y Goretti, que se han encadenado para dejar un inicio de año un tanto convulso en los cielos catalanes.