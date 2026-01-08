En Directo
Alerta plan Neucat
Frío en Barcelona y resto de Catalunya, en directo | Última hora de la temperaturas y la alerta por la borrasca Francis en toda España
La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas
El paso de la borrasca Francis por la Península Ibérica está provocando un desplome generalizado de los termómetros y nevadas en varios puntos de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado varios avisos por frío, nieve, heladas y lluvias en varios puntos del país entre este lunes y hasta, como mínimo, el miércoles.
Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.
Hallado muerto un sintecho la pasada madrugada en una calle en Barcelona
Un sintecho ha sido hallado muerto esta madrugada en la vía pública en el distrito barcelonés de Ciutat Vella en plena ola de frío, según han alertado los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) este miércoles. El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado esta muerte y ha explicado que las causas de la misma "son desconocidas" y que los Mossos d'Esquadra "se hará cargo de la investigación". La Fundación Arrels ha explicado en la red social X que la persona hallada muerta "se llamaba Eusebio y tenía 57 años", y que lo visitaban habitualmente en el barrio de Ciutat Vella. También ha lamentado que "su pérdida se produce en estos días de frío intenso y se suma a la de otras personas que vivían en la calle y que han muerto las últimas semanas". En este sentido, la fundación ha pedido a los municipios catalanes que "habiliten recursos para que las personas que viven en la calle puedan refugiarse del frío".
Las máximas no superan los 12 grados, aunque los termómetros empiezan a recuperarse
Los últimos coletazos de la borrasca Francis no han dejado que los termómetros sobrepasaran los 12 grados en ningún punto de Catalunya. Las temperaturas más altas de la jornada se han dado en les Terres de l'Ebre y en municipios como les Cases d'Alcanar (12,8º), els Alfacs (12,8º) y la Illa de Buda (12,6º). En Barcelona, la temperatura entre los 7,4 grados del Observatori Fabra y los 9 del Raval. Todo apunta a que a partir de mañana el frío tan marcado de los últimos días empezará a disiparse.
Protecció Civil da por finalizadas las alertas por frío extremo en catalunya
El departamento de Protecció Civil afirma que este mediodía da por finalizadas las diferentes alertas activadas ante la situación de frío extremo que atraviesa Catalunya. "Finaliza la alerta #PROCICAT por frío intenso, por el episodio que ha afectado a Catalunya desde el 5 de enero. Un total de 16 municipios han activado sus planes municipales por frío", afirma la entidad.
Protecció Civil reclama precaución ante el frío
La intensidad del frío que atraviesa Catalunya obliga a extremar las precauciones y reforzar las medidas para mantener el calor. Según recomienda Protecció Civil en un comunicado remitido este miércoles, ante estas situaciones se aconseja adaptar las actividades profesionales, deportivas y de ocio al aire libre, así como los paseos con mascotas, para que no coincidan con las horas de mayor frío. También se recomienda vigilar durante los desplazamientos ya que, debido a las bajas temperaturas, podrían formarse placas de hielo en las carreteras.
Catalunya vive la madrugada más fría del último lustro y encara la última jornada de frío polar de la borrasca Francis
Según apuntan los registros de Meteocat, la pasada madrugada fue la más fría vivida en el conjunto de Catalunya desde el año 2021. "Las heladas han sido casi generales, salvo algunos tramos del litoral. Mínimas de -5 a -10 ºC en gran parte del interior y en sectores del prelitoral y de -10 a -15 ºC en valles del Pirineo", comenta la entidad, que vaticina que este miércoles podríamos estar ante la última jornada de frío polar de la borrasca Francis.
Barcelona registra mínimas de -2,5 grados, la cifra más baja desde 2018
Los termómetros del Observatori Fabra han registrado este miércoles temperaturas de -2,5 grados. Se trata de la cifra más baja registrada desde el 27 de febrero del año 2018. Hacía casi una década que la ciudad no se despertaba con tanto frío.
Catalunya encara una mañana gélida con avisos naranja por frío activados en todo el territorio
Tras una madrugada especialmente helada, Catalunya encara una mañana aún gélida en prácticamente todo el territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado avisos naranja por frío en casi todas las comarcas exceptuando el litoral de Tarragona, donde los avisos activos son de nivel amarilla. Todo apunta a que los termómetros se mantendrán por debajo de los valores habituales hasta como mínimo la tarde.
Vacarisses alcanza los -2,6º
En Barcelona, el punto más frío se ha registrado en el Observatori Fabra, con -1,8º. El resto de la capital catalana se ha movido en torno a los 2 grados positivos. No así Badalona, que ha llegado a los -0,9º, ni L'Hospitalet de Llobregat, que al igual que otras localidades de su entorno, así como del maresme, ha rozado los cero grados. En el Vallès, Vacarisses ha alcanzado los -2,6º, en Terrassa y Sabadell han rondado los -1,5º y en puntos de Granollers se han llegado a los -3º.
Fuerte descenso térmico en poblaciones no habituales
La madrugada ha sido más gélida de lo habitual en poblaciones menos habituadas a este descenso tan acusado, como en Sant Pau de Segúries, cerca de Ripoll, el mercurio ha marcado los -8,5º, en Girona se ha desplomado a los -7,2º, Olot se ha situado en los -6,9º; en Manresa se ha pasado de los -5º, en Alcarràs se ha llegado a -4,4ª y en Santa Coloma de Queralt, a los -4,8º.
Temperaturas de hasta -13ºC
Noche de frío intenso esta madrugada posterior al día de Reyes en numeros puntos de Catalunya. En el aeródromo de Das, en la Cerdanya, se han llegado a alcanzar los -13,7 grados. En Vielha, en el Vall d'Aran, los termómetros han caído a los -11,3º, una temperatura similar a la del resto de localidades situadas en la clasificación de las más frías de la noche: El Pont de Suert (-11º), Puigcerdà (-10,6º), Guixers-Valls (-10,1º), Tírvia (-9,1º), Prades (-9º), La Seu d'Urgell (-8,6º) y Guardiola de Berguedà (-8,6º).
