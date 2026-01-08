Frío en Barcelona y resto de Catalunya, en directo | Última hora de la temperaturas y la alerta por la borrasca Francis en toda España

Hallado muerto un sintecho la pasada madrugada en una calle en Barcelona

Un sintecho ha sido hallado muerto esta madrugada en la vía pública en el distrito barcelonés de Ciutat Vella en plena ola de frío, según han alertado los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) este miércoles. El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado esta muerte y ha explicado que las causas de la misma "son desconocidas" y que los Mossos d'Esquadra "se hará cargo de la investigación". La Fundación Arrels ha explicado en la red social X que la persona hallada muerta "se llamaba Eusebio y tenía 57 años", y que lo visitaban habitualmente en el barrio de Ciutat Vella. También ha lamentado que "su pérdida se produce en estos días de frío intenso y se suma a la de otras personas que vivían en la calle y que han muerto las últimas semanas". En este sentido, la fundación ha pedido a los municipios catalanes que "habiliten recursos para que las personas que viven en la calle puedan refugiarse del frío".