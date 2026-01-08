Decisión municipal
El Port de la Selva no multará por no llevar la baliza V-16: "Estamos para ayudar al ciudadano, no para joderlo”
El concejal de Seguridad, Roger Pinart (Junts), ha dado orden a la Guardia Municipal de que no se haga ningún control
10 claves de las balizas V-16, el dispositivo obligatorio desde el 1 de enero
El año ha empezado con una polémica: la de las balizas V-16. Muchas personas han puesto en duda la utilidad de las luces intermitentes que sustituirán a los clásicos triángulos para advertir al resto de conductores de que estamos detenidos cuando tenemos un problema. Las principales críticas apuntan a que algunas balizas alumbran poco, que no son suficientes si la avería ocurre después de una curva, que el precio es elevado y que incluso se han vendido aparatos homologados que no cumplen los estándares.
Ante este escenario, el concejal de Seguridad de El Port de la Selva, Roger Pinart (Junts), ha anunciado que en el municipio no multarán a nadie que no lleve esta novedad de la DGT. “He dado la orden a la Guardia Municipal de El Port de la Selva de que no se haga ningún control y no se sancione a nadie por no llevar la baliza V-16. Estamos aquí para ayudar al ciudadano y no para joderlo”, ha anunciado Pinart a través de X.
Aun así, Pinart ha aclarado, en declaraciones a El món a RAC1, que “nosotros no le hemos dicho a nadie que no la compre”: “Solo hemos dicho que no haríamos los controles. Nadie nos obliga”.
“La baliza es un apaño chapucero de cabo a rabo”
Pinart ha opinado también que “la baliza es un apaño chapucero de cabo a rabo” y ha explicado que hay “mucha gente preocupada por esto”. Uno de los principales motivos es que muchos vecinos del municipio solo usan el coche para trayectos cortos, para ir a comprar o al huerto, y la baliza tiene un precio bastante elevado. “Ya les cuesta bastante llegar a fin de mes y hacer la compra como para hacerles gastar 50 euros en esto. Estamos normalizando precios desorbitados. Esto nos recuerda a las mascarillas”, ha afirmado.
Pinart también ha cargado contra la poca visibilidad de las balizas en carreteras con muchas curvas, como las que llevan hasta El Port de la Selva. “Con carreteras como las nuestras no servirá para nada”, ha advertido.
El concejal de El Port de la Selva ha remarcado que, si la DGT lo fija, los vehículos municipales incorporarán la baliza. Pero ha dejado claro que no hará lo mismo con sus vehículos particulares: “Tengo coche propio y coches de empresa y no he comprado ninguno. Tengo claro que es sancionable y no voy a comprarla. Las normas son claras y yo me hago responsable”.
- La Guardia Civil alerta de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Desplome de temperaturas en Catalunya: Vaqueira llega a los -17,4º y Barcelona registra -2,5º en el Observatori Fabra, la más baja desde 2018
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- El refugio de Sergio Dalma en un pueblo del Empordà de poco más de 130 habitantes
- Los embalses catalanes registran el mayor aumento de reservas de agua de los últimos 25 años
- La llegada de la borrasca Goretti y de una ciclogénesis explosiva dejará temporales en varios puntos de Europa y fuertes vientos en España
- El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: 'En casa ya no cabe nada más
- Las bajas penas en España vinculadas a la marihuana atraen a las mafias internacionales