El Port de la Selva no multará por no llevar la baliza V-16: "Estamos para ayudar al ciudadano, no para joderlo”

El año ha empezado con una polémica: la de las balizas V-16. Muchas personas han puesto en duda la utilidad de las luces intermitentes que sustituirán a los clásicos triángulos para advertir al resto de conductores de que estamos detenidos cuando tenemos un problema. Las principales críticas apuntan a que algunas balizas alumbran poco, que no son suficientes si la avería ocurre después de una curva, que el precio es elevado y que incluso se han vendido aparatos homologados que no cumplen los estándares.

Ante este escenario, el concejal de Seguridad de El Port de la Selva, Roger Pinart (Junts), ha anunciado que en el municipio no multarán a nadie que no lleve esta novedad de la DGT. “He dado la orden a la Guardia Municipal de El Port de la Selva de que no se haga ningún control y no se sancione a nadie por no llevar la baliza V-16. Estamos aquí para ayudar al ciudadano y no para joderlo”, ha anunciado Pinart a través de X.

Aun así, Pinart ha aclarado, en declaraciones a El món a RAC1, que “nosotros no le hemos dicho a nadie que no la compre”: “Solo hemos dicho que no haríamos los controles. Nadie nos obliga”.

“La baliza es un apaño chapucero de cabo a rabo”

Pinart ha opinado también que “la baliza es un apaño chapucero de cabo a rabo” y ha explicado que hay “mucha gente preocupada por esto”. Uno de los principales motivos es que muchos vecinos del municipio solo usan el coche para trayectos cortos, para ir a comprar o al huerto, y la baliza tiene un precio bastante elevado. “Ya les cuesta bastante llegar a fin de mes y hacer la compra como para hacerles gastar 50 euros en esto. Estamos normalizando precios desorbitados. Esto nos recuerda a las mascarillas”, ha afirmado.

Pinart también ha cargado contra la poca visibilidad de las balizas en carreteras con muchas curvas, como las que llevan hasta El Port de la Selva. “Con carreteras como las nuestras no servirá para nada”, ha advertido.

El concejal de El Port de la Selva ha remarcado que, si la DGT lo fija, los vehículos municipales incorporarán la baliza. Pero ha dejado claro que no hará lo mismo con sus vehículos particulares: “Tengo coche propio y coches de empresa y no he comprado ninguno. Tengo claro que es sancionable y no voy a comprarla. Las normas son claras y yo me hago responsable”.