Ángela Fernández, psicóloga, sobre cómo afrontar las rupturas: "Te toca construir tu propio cierre"

En las relaciones sentimentales, las personas crean vínculos que buscan compartir la vida, apoyarse y crecer juntos. Cuando se produce una ruptura, la rutina diaria también sufre un gran impacto, complicando actividades sencillas y habituales.

Al terminar una relación, surgen muchos sentimientos y emociones, pero también preguntas. El dolor puede resultar difícil de procesar, y los profesionales de la salud pueden tener un rol fundamental como guía, ayudando a comprender sus pensamientos.

En este contexto, es importante contar con las herramientas adecuadas para superar el contratiempo. La psicóloga Ángela Fernández, popular por su cuenta 'pursuit.psicología', en TikTok, ha compartido un vídeo donde explica cómo procesar una ruptura.

"A veces, lo más difícil no es procesar la ruptura o aceptar que la relación ha terminado. A veces, lo más difícil es quedarte con un montón de preguntas sin respuesta", comienza la experta.

"Lo que muchas veces no sabemos es que no tener cierre también es un tipo de cierre", reflexiona la divulgadora. En este caso, la falta de respuestas puede ser tan dolorosa como la propia pérdida de la pareja.

"El silencio también comunica, porque nos dice que esa persona no tiene la madurez emocional, la responsabilidad afectiva o el valor para hablar con claridad cuando se necesita", detalla la joven.

Por este motivo, la psicóloga recomienda aceptar la separación, aunque la otra persona no participe en el proceso. "Cuando no te dan explicaciones te toca construir tu propio cierre", afirma Fernández.

Finalmente, Ángela recomienda seguir una serie de pasos para procesar la ruptura: "Lo primero es aceptar que no vas a tener todas las respuestas que te gustaría. Lo segundo, dejar de buscar explicaciones en quien decidió no dártelas".

De esta forma, cada persona debe construir su propio final. La psicóloga aconseja que "cerremos por nosotros mismos" y "no porque te lo expliquen, sino porque te mereces un final digno y te mereces paz", sentencia en la publicación.