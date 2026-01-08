2025 es el segundo año con menos muertos en accidentes de tráfico en España desde 1960

Un total de 1.119 personas han fallecido en 1.028 accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%), el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia, donde la circulación de vehículos cayó en picado. Así lo ha dado a conocer este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025, en la que ha advertido de que siguen siendo "demasiados" fallecidos. Andalucía y Catalunya registraron el mayor número de fallecidos, con un 20% y un 13% del total, respectivamente.

Las cifras registradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) se enmarcan en un contexto de aumento de la movilidad por carretera, que creció en 2025 un 3,39% respecto al ejercicio anterior, hasta los 478,56 millones de movimientos. Así, la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 2,1, lo que supone el valor más bajo de toda la serie. Además, se registraron 36 días 'blancos', es decir, sin víctimas mortales en las carreteras, frente a los 28 días que se contabilizaron en 2024.

El 43% de siniestros son salidas de la vía y uno de cada cuatro muertos en turismo y furgoneta no llevaba el cinturón

El pasado año, las autopistas y autovías registraron 298 muertes, 30 fallecidos menos; mientras que en el resto de vías han perdido la vida 821 personas, cinco menos (-1%). De este modo, tres de cada cuatro muertes de producen en carreteras secundarias.

Los perfiles

Respecto al perfil de las víctimas, un total de 818 muertos eran conductores, el 73% del total; seguidos de los pasajeros, con 198 muertos (18%) y los peatones, con 103 muertes (9%).

Por medio de desplazamiento, los turismos acumulan el mayor número de fallecidos, con 531 muertos y el 47% del total, lo que supone 22 víctimas menos que en 2024. Además, 139 de las víctimas murieron en autopista y autovía, y 392 en vías secundarias.

Asimismo, en 2025 se han reducido las víctimas mortales en furgoneta, con 55 muertes y, de nuevo, 22 menos que el año anterior. Dos personas fallecieron cuando viajaban en autobús.

Los usuarios vulnerables concentran el 40% de las víctimas mortales, con 451 fallecidos, seis menos (-1%). El grupo más numeroso es, de nuevo, el de los motoristas, que registra 304 muertos, cinco más que en 2024. Del total, 72 fallecieron en autopistas y autovías, nueve menos (-11%). En vías convencionales, fallecieron 232 motoristas, 14 más (+6%).

Por su parte, en 2025 fallecieron 103 peatones, cuatro menos. En este caso, un total de 39 peatones fueron atropellados en vías de alta capacidad, frente a 64 de secundarias, 13 menos y 9 más respectivamente.

Tipo de accidente

En relación con el tipo de siniestro, los datos presentados este jueves reflejan que la salida de vía es el que mayor número de víctimas deja con 481 fallecidos, el 43% del total. Las colisiones frontales aglutinan el 21% de las muertes (237), un 5% menos.

Sobre el uso de sistemas de seguridad, 165 muertos no lo utilizaba en el momento de accidente, y uno de cada cuatro muertos en turismo y furgoneta no llevaba el cinturón.

Por edad, los mayores de 65 años registran el mayor número de fallecidos, con 239 víctimas mortales, 14 más que en 2024 y representando el 21% del total.

Por zona geográfica, las comunidades de Andalucía y Catalunya registraron el mayor número de fallecidos, con un 20% y un 13% del total, respectivamente. En cambio, La Rioja y Cantabria registraron el menor número de fallecidos. Además, los mayores crecimientos de mortalidad se han producido en Navarra, con 15 muertes más y Canarias, con 14 por encima de las de 2024. En el lado opuesto, han bajado las muertes en Castilla y León (-19), y en Murcia y Comunidad Valenciana (-16).