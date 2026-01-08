Más de 3.500 niños y niñas en situación vulnerable recogen regalos gracias a la Fundació Pere Tarrés

Alrededor de 3.500 niños y jóvenes que asisten a los centros socioeducativos de la Fundació Pere Tarrés recogen a partir de este jueves los regalos solidarios que ha conseguido la organización en el marco de la campaña 'Transforma el seu Nadal'. Esta iniciativa ha puesto en contacto a empresas con los centros para que los niños que asisten a ellos puedan vivir una Navidad especial, porque desde la fundación son conscientes de que “la Navidad no es igual para todos los niños”, afirma Alana Hurtado, responsable de las campañas sociales de Pere Tarrés.

En esta nueva edición de 'Transforma el seu Nadal' –en la que han participado 25 donantes– se han recaudado cerca de 1.700 regalos que se están repartiendo entre los 41 centros de la fundación. El pistoletazo de salida del proyecto se ha dado en el Centro Socioeducativo de Poblenou, en Barcelona, donde decenas de niños han retomado el curso de la mejor manera posible: abriendo los regalos que desde hace días les esperaban en el centro. Hurtado también destaca la importancia que esta acción tiene en la vida de los menores y sus familias: “Sabemos que la Navidad es un momento especialmente delicado para las familias, donde no todas económicamente se pueden permitir comprar juguetes, y lo que queremos es que estos regalos sean un momento especial del año para ellos”, afirma la responsable.

“Está normalizado levantarte por la mañana y encontrar el comedor de casa lleno de regalos”, comenta Hurtado, pero esta no es la realidad de gran parte de las familias. La pobreza infantil –según un reciente informe de la Plataforma de Infancia de Catalunya– afecta ya a uno de cada tres niños. Para tratar de paliar los efectos, la fundación pone en contacto directo a empresas y familias: “Los padrinos y madrinas son empresas solidarias que intentamos que estén de alguna manera vinculadas al territorio donde está el centro, para establecer vínculos que después se puedan mantener durante el año”, explica Hurtado. Ella también comenta la relevancia de este contacto para poder crear unas sinergias que les permiten colaborar en otros proyectos durante el año.

"Hacen que ellos estén unidos"

Brenda es una de las muchas madres que acuden al Centro en Poblenou y que cuenta con la ayuda de la fundación para su hija Mia –de cuatro años–, que padece autismo. La mujer, de origen peruano, afirma estar “muy feliz” porque a su hija “la han incluido de manera espectacular. Mi hija viene feliz y sale feliz, y eso quiere decir que está trabajando bien”. Brenda se muestra muy agradecida por la campaña navideña que ha organizado la fundación y destaca que “más allá de los regalos, hacen felices a los niños, hacen que ellos estén unidos, como una fiesta. También nos hacen participar a todas las familias”.

La Fundación Pere Tarrés cuenta con una red de 97 centros socioeducativos y centros abiertos donde los niños y niñas reciben apoyo educativo y acompañamiento emocional. Mediante actividades lúdicas, buscan que los menores desarrollen habilidades sociales y competencias transversales, y ofrecen también atención psicológica. Estos centros, según la fundación, “funcionan a menudo como una necesaria desconexión de las situaciones difíciles que viven los niños en casa”.