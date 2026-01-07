El refugio de Sergio Dalma en un pueblo del Empordà de poco más de 130 habitantes

Sergio Dalma reapareció hace pocos días en la final de 'La Voz' de Antena 3 como artista invitado. Laura Pausini, Pastora Soler, Beret o Melody han sido otras caras conocidas que han participado en el 'talent show'. Cada edición parece ser más emocionante y los coach no son los únicos protagonistas en una gala de ese calibre. La actuación de Sergio Dalma ha despertado de nuevo el interés por su vida personal y por conocer su situación más de cerca: en esta ocasión conocemos de lleno su hogar en las comarcas gerundenses.

Cuatro décadas de carrera avalan a un artista que ha sabido mantenerse fiel a su estilo sin perder importancia, regalándonos himnos generacionales como 'Galilea', 'Bailar pegados' o 'La vida'. Ahora, el cantante suma un nuevo capítulo a su trayectoria con 'Ritorno a Via Dalma', su nuevo disco, que vio la luz el pasado 14 de noviembre. Éste es un proyecto que llega acompañado de una extensa gira en 2026 y que Dalma ha preparado desde un lugar muy especial: su refugio personal en el Baix Empordà.

Un refugio en un pueblo de poco más de 130 habitantes

El artista encontró en 2019 el espacio perfecto para desconectar y recargar energías. Se trata de una casa situada en Púbol, el pequeño municipio medieval situado en el Empordà de poco más de 130 habitantes. La vivienda, una construcción tradicional ampurdanesa rehabilitada con cuidado, cuenta con unos 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y un jardín privado que se integra de forma natural con el interior.

La estética de la casa respira Mediterráneo por sus cuatro costados. El blanco domina las estancias, desde sus paredes hasta los muebles de obra. Todo está pensado para transmitir calma, con materiales nobles como madera y tejidos naturales que dan un aire de calidez a su hogar. Pero la joya de su casa es una chimenea de obra que actúa como punto de encuentro.

La conexión con el exterior es otro de los grandes atractivos de esa propiedad. Los grandes ventanales permiten que la luz natural inunde cada rincón, al tiempo que ofrecen vistas privilegiadas del entorno rural, el pueblo y las montañas. Además, existe un espacio verdaderamente especial en esta casa: el estudio de grabación. Un rincón diseñado para la creatividad, en el que Sergio Dalma trabaja en sus nuevas canciones rodeado de su colección de vinilos y libros.